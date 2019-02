Fedez è stato accusato di aver copiato Salmo, botta e risposta tra i due rapper sui social.

Fedez e Salmo sono entrambi due rapper italiani di successo, i loro dischi sono ascoltati da migliaia e migliaia di persone e i loro tour fanno finiscono sempre con l’essere sold out. Oggi però tra i due si è acceso un forte dibattito sui social. L’oggetto dello scontro sono stati i merchandising dei due cantanti che mostrano alcuni particolari interessanti. A mostrarli è Salmo che evidenzia come alcuni prodotti legati alla capsule di Paranoia Airlines di Fedez siano nelle grafiche molto simili ai suoi. Dopo le ultime polemiche legate al reseller del suo merchandising Fedez deve far fronte all’ennesimo ‘problema’ legato ancora una volta alle felpe, cappellini e magliette firmate dai Ferragnez.

Salmo accusa Fedez di averlo copiato, arriva la risposta del marito di Chiara Ferragni

Salmo ha utilizzato le storie del suo profilo Instagram per far notare a tutti i suoi followers che le grafiche presenti sulle sue maglie e felpe sono molto simili a quelle lanciate da poche settimane dal rapper Fedez per i prodotti della sua capsule Paranoia Airlines. Prontissima arriva la replica del marito dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni attraverso il suo profilo Instagram. Federico ha infatti riportato due delle tre storie del suo collega accusatore. In un caso si difende dicendo che la maglia ‘incriminata’ risale al suo concerto di San Siro avvenuto lo scorso giugno. Mentre la maglia di Salmo è di qualche mese fa, ovvero novembre. Per quanto riguarda la seconda maglia paragonata, Fedez dice di aver preso ispirazione dagli Slayer e che quindi, in questo caso, a copiare sarebbero stati entrambi. Infine, il marito di Chiara Ferragni e padre del bellissimo e dolcissimo Leone, non ha voluto soffermarsi sull’ultima grafica ovvero quella dell’aeroplano in fiamme. Anch’esso molto simile a quello utilizzato da Salmo. Ecco le parole di Fedez scritte sulle sue storie Instagram in risposta alle accuse di Salmo: “Paranoia Airlines l’ho annunciato a ottobre… Il tuo merch è di novembre e sinceramente pensi che abbia copiato il titolo del mio disco (lavorato per un anno) pensando al tuo merch uscito a novembre… Io continuo a farmi i ca**i miei comunque… Attendiamo il prossimo”.