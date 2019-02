Isola dei Famosi 2019, le cose si mettono male: naufraghi in seria difficoltà

Manca poco alla seconda puntata de L’Isola dei Famosi. Anche se, dobbiamo ammettere, che le cose per i nostri naufraghi iniziando davvero a mettersi male. Il gruppo, infatti, non è compatto. Nel corso della prima puntata, la produzione ha voluto dividere i naufraghi in due diversi gruppi. Da una parte, infatti, ci sono i “Galeotti”, tra cui ci sono anche i finalisti di “Saranno Isolani”. Dall’altra, invece,c’è la cosiddetta Ciurma. Nonostante però siano separati, i bisogni sono gli stessi. I primi infatti si lamentano per la mancanza del fuoco. E, d’altra parte, sappiamo benissimo che sull’isola, il fuoco è un elemento indispensabile. I secondo, invece, si lamentano per il freddo e per la mancanza di cibo. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo in queste ultime ore.

In fondo si sa, quando si decide di partecipare a questo reality, si conoscono i rischi contro cui si corre. Patire la fame e il freddo sono gli elementi principali. E i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2019 lo hanno capito sin dall’inizio. Entrambi gruppi, infatti, si lamentano per qualcosa. Com’è giusto che sia ovviamente. Sarah Altobello e Luca Vismara soffrono la fame. E, di conseguenza, il freddo. Infatti, la bella barese ammette: “Quando non mangi la temperatura corporea sta male”. Ma non solo. Anche la parte restante del gruppo sta ormai a pezzi. Ghezzal tenta di allenarsi. Ma ammette che la macchina del riso lo distrugge. Nel frattempo, però, c’è chi chi avanza qualche richiesta. Kaspar Capparoni, infatti, chiede a Demetra Hempton se, qualora dovesse uscire, può lasciare la sua giacca per pescare. E l’attrice, nonostante le titubanze di Marina La Rosa, la concede gentilmente.