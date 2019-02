Juventus senza Chiellini e Bonucci: arriva Alves per salvare la difesa in vista della Champions?

Sono giornate difficili quelle che sta vivendo la Juventus che è in piena difficoltà in difesa dopo l’infortunio di juventus-chiellini-infortunio. Così, la squadra bianconera punta su Bruno Alves, difensore del Parma, per far fronte a questa nuova emergenza. Pare che sarà proprio lui, infatti, a dare assalto alla Champions cercando di vincere con l’Atlético Madrid. Ma non finisce qui. La Juve intanto sta lavorando anche per la prossima stagione, puntando soprattutto ad acquistare nuovi giocatori per la difesa visto che dall’anno prossimo non ci sarà più Benatia e per limiti anagrafici anche Barzagli. Il D.S. Paratici ha già preso Cristian Romero e a breve ci sarà un incontro con l’Atalanta per definire gli ultimi dettagli ma non ci saranno sorprese pare anche che nel mirino ci sia anche Stefan Savic dell’Atletico Madrid. Insomma, grandi cambiamenti in arrivo.