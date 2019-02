Maria De Filippi, colpo di scena incredibile: i fan stentano a crederci.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di una delle donne più amate, conosciute ed ammirate dagli italiani. Da anni, infatti, è sulla cresta dell’onda, come si suol dire, ed il numeri in termini di share continuano ad essere al di fuori di ogni logica. Grazie alla sua sincerità, lealtà e simpatica ha iniziato a rappresentare una vera e propria icona di tutto l’universo Mediaset. Lavora, infatti, per questa azienda ormai da decenni eppure per lei potrebbe arrivare una clamorosa novità.

Stando a quanto riportato stamattina da Repubblica, infatti, ha avuto un incontro che doveva essere top secret con la direttrice di RAI 1 Teresa De Santis. Ecco altri dettagli: “In molti si sono stupiti incrociandola nell’androne della RAI in viale Mazzini, dove si ritirano i pass. Cappotto blu, senza accompagnatori”.

Maria De Filippi, incontro in RAI: fan a bocca aperta

Ovviamente la notizia non è passata inosservata. In molti, infatti, anche sui social, hanno iniziato a chiedersi il perché della sua presenza negli studi di Viale Mazzini. L’ipotesi più probabile, al momento, pare essere quella di un possibile ritorno a Sanremo. Vi ha, infatti, preso parte nel 2017 accanto a Carlo Conti, salvo poi precisare che non sarebbe stata una seconda volta. In virtù di ciò, pare da escludere l’ipotesi di vederla condurre la 70° edizione del festival. Più probabile, invece, una sua “ospitata” quest’anno. Ovviamente, resta plausibile l’ipotesi di un incontro per altre ragioni al momento, però, totalmente ignote. In ogni caso, si tratta di un momento molto felice e ricco di novità per lei.