Padre recupera suo figlio nel boschetto della droga: “Si bucava davanti a me”

E’ da brividi il racconto di un padre che è andato a ripescare suo figlio nel famoso ‘bosco della droga’ di Milano: “Ho camminato tra le siringhe per ore, la gente intorno mi guardava con occhi vitrei. Speravo di vedere mio figlio e allo stesso tempo avevo il terrore di trovarlo”. Un racconto choc, che mette i brividi. Immaginate solo un attimo di ritrovarvi nei panni di questo papà, come vi sareste sentiti? L’intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ lascia riflettere, molto. Il boschetto della droga si trova a Rogoredo, alla periferia sud-est del capoluogo lombardo. E, per chi non lo sapesse, è praticamente il luogo in cui si spaccia il maggior quantitativo di droga in tutta Italia. Quasi ai livelli di Scampia, Napoli. Uk figlio di quest’uomo ha 17 anni ed è andato via di casa. Scappato? Chissà. Di lui non si hanno più notizie.

Padre va a recuperare il figlio nel boschetto della droga a Milano: il racconto choc

“C’era la festa di fine scuola media della sorellina. Mio figlio si bucava da tanto tempo, ma a casa ce n’eravamo accorti solo mesi prima, quando la situazione in un attimo è precipitata e lui è scappato via di casa”, è così, con queste parole, che il papà riesce a ricostruire quanto è successo alla sua famiglia negli ultimi giorni. “Me lo sono ritrovato davanti mentre tornavo verso la stazione di Rogoredo. Vomitava, aveva le convulsioni. Stava malissimo, in piena astinenza. Mi si è strizzato il cuore, chi non ha visto un figlio così non può sapere cosa si prova”.

Poi, quello che ha fatto questo padre è veramente incredibile. Per farlo stare meglio, si è trovato costretto a comprargli una dose di eroina. Nessuno può immaginare cosa possa significare. Il figlio se l’è iniettata nelle vene proprio davanti a lui che, in quel momento non ce l’ha fatta e si è voltato dall’altra parte. Suo figlio gli era grato perché gli aveva comprato l’eroina. Il padre, invece, distrutto. “Siamo andati alla festa della scuola: ha visto sua sorella che suonava il clarinetto al saggio di fine anno, si è commosso lì, in mezzo a tutti. Poi abbiamo mangiato al buffet, siamo tornati a casa, si è fatto una doccia. Ha resistito fino a metà pomeriggio. Poi ha detto: ‘Devo andare’. È sparito per mesi”.

“Voleva diventare uno chef come Cannavacciuolo”

Poi, il padre racconta: “Gli mancavano solo 5 mesi al diploma, quando è crollato. Aveva il sogno di diventare un grande chef, come Cannavacciuolo”. Un racconto, questo, che possiamo comunque definire a lieto fine: adesso è in un centro di recupero e ce la sta mettendo tutta per rinascere.