Alfonso Signorini, la clamorosa confessione sull’accordo tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Ieri sera, 30 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di #CR4 La Repubblica delle donne. Anche se l’ultimo appuntamento, lo show ci ha stupito come sempre. Complice, ovviamente, Alfonso Signorini, il re del gossip. Infatti, nello spazio dedicato ai Vip, il direttore di Chi si è lasciato andare ad una scottante rivelazione su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. È noto a tutti che i due non stanno più insieme. La loro relazione, dopo ben 12 anni d’amore e un magnifico figlio, è terminata. Ovviamente, però, la showgirl calabrese si è rifatta una vita. Ebbene. È proprio a tal proposito, quindi, che Alfonso Signorini rivela qualcosa di clamoroso.

Alfonso Signorini, la scottante rivelazione su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

In una recente intervista al settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci aveva manifestato chiaramente il legame e la stima che ancora la legava al suo ex marito. La loro relazione, infatti, è iniziata nel 2007. E purtroppo è terminata nel 2018. Nonostante questo, però, i due sembrano avere dei rapporti pacifici. Soprattutto per il bene del loro unico figlio Nathan Falco. Elisabetta, d’altra parte, è riuscita ad andare avanti. E a rifarsi una vita. È proprio su questo punto che, però, Alfonso Signorini ha qualcosa da dire. A quanto pare, infatti, la Gregoraci e Briatore, all’epoca della loro separazione, avrebbero firmato un accordo. In cui veniva chiaramente detto che se Elisabetta si fosse mostrata con altri uomini avrebbe pagato delle pene. Sono delle parole davvero dure, questo è vero. Però, d’altra parte, Elisabetta non si è mai mostrata in atteggiamenti poco consoni con questo nuovo uomo. Senza considerare che la calabrese non si è mai espressa sulla relazione. Sarà quindi vero? Lo scopriremo.