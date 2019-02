Stasera in Tv, giovedì 31 gennaio. Imperdibili appuntamenti Stasera in Tv. Ecco tutti i programmi, in prima e in seconda serata

Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film di Stasera in Tv, giovedì 31 gennaio. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Per ulteriori news su tutti i programmi di Stasera in Tv, giovedì 31 gennaio –> clicca qui

Ecco il palinsesto di tutti i programmi in prima e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “I Soliti ignoti” (Game show) con Amadeus

con Amadeus 21:25 – “Che Dio ci aiuti 5” (Fiction)

23:40 – “Porta a porta” (Attualità)

Stasera su Rai 2:

20:30 – “Tg 2 20:30” (Attualità)

21:05 – “LOL ” (Sitcom)

21:20 – “Inter – Lazio” (Sport – Coppa Italia)

23:05 – “Stracult live show” (Varietà)

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg3” (Attualità)

20:00 – “Blob” (Attualità)

20:25 – “Nuovi eroi” (Documentario)

20:45 – “Un posto al sole” (Soap opera)

21:15 – “Padri e figlie” (Film-drammatico) Jack Davis (Russell Crowe) perde la moglie in seguito ad un incidente d’auto. I suoi disturbi psichici lo obbligano ad affidare sua figlia Katie (Kyle Rogers) a una zia. Dopo 25 anni, però, Katie è un’assistente sociale ma non riesce a superare i traumi dell’infanzia.

Jack Davis (Russell Crowe) perde la moglie in seguito ad un incidente d’auto. I suoi disturbi psichici lo obbligano ad affidare sua figlia Katie (Kyle Rogers) a una zia. Dopo 25 anni, però, Katie è un’assistente sociale ma non riesce a superare i traumi dell’infanzia. 23:20 – “I miei vinili” (Documentario)

24:00 – “Tg3” (Attualità)

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg4 Telegiornale” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap opera)

20:30 – “Stasera Italia” (Attualità)

21:25 – “Freedom oltre il confine” (Documentario)

00:10 – “Frequency: il futuro è in ascolto” (Film-fantastico)

Stasera su Canale 5:

Stasera su Italia 1: