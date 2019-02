Stasera in TV, 31 gennaio: torna l’Isola dei Famosi, anticipazioni 2a puntata.

Torna puntuale questa sera l’appuntamento con la seconda puntata del noto format in onda sulle reti Mediaset. Pur trattandosi solo del secondo appuntamento, bisogna registrare il fatto che in questa edizione si è subito partiti con il piede sull’acceleratore in materia di polemiche e dei colpi di scena. A partire, ovviamente, dallo spavento dei naufraghi risalente a qualche sera fa. Al di là di questo, però, già questa sera si conoscerà il nome del primo concorrente che verrà eliminato. C’è, di conseguenza, tanta attesa di conoscere la sua identità.

Ma non è tutto. Stando a quanto riportato da Alvin, l’inviato sull’isola, è in bilico anche la posizione di un altro naufrago. La sua identità, al momento, non è ancora nota in maniera ufficiale, ma in molti pensano a John Vitale, naufrago di Saranno Isolani. Quel che si sa, però, è che è a rischio espulsione a causa di alcuni comportamenti da condannare assunti in passato.

Stasera in TV, Isola dei Famosi: un concorrente a rischio espulsione

Il naufrago di “Saranno Isolani”, se è confermato che si tratta di lui, è a rischio espulsione a causa di alcuni post condivisi sui suoi canali social in cui attaccava, ed anche in maniera violenta, Barbara D’Urso. Il motivo per cui tutti stanno pensando a John Vitale va ricercato in un post trovato e reso noto da Selvaggia Lucarelli. Il post in questione, effettivamente, ha tutte le caratteristiche prima elencate. In ogni caso, non ci resta che seguire la diretta di questa sera per scoprirlo.