Stefano Bettarini sarà il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi, ecco cosa ha dichiarato prima della sua partenza per l’Honduras.

Stefano Bettarini sbarcherà in Honduras e fra pochi giorni sarà il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi. L’ex calciatore della Sampdoria infatti prenderà il posto lasciato vacante da Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen ha tentato fino all’ultimo di partire con il resto dei naufragi ma il suo infortunio al braccio è risultato più grave del previsto e questo ha scardinato i suoi piani. Per un Jeremias che esce, dunque, c’è un Bettarini che entra. L’ex marito della bellissima conduttrice Simona Ventura scalpita per partecipare all’ennesimo reality della sua carriera televisiva. Lo ricordiamo infatti molto recentemente a Temptation Island e qualche anno fa al Grande Fratello Vip.

Per essere sempre aggiornato in tempo reale sul reality show l’Isola dei Famosi e sulle indiscrezioni riguardanti tutti i naufragi allora CLICCA QUI

Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi, le sue dichiarazioni a Verissimo

Stefano Bettarini è pronto a sbarcare in Honduras. Prima però ha rilasciato una lunga intervista nel salotto televisivo della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin ed in onda su Canale Cinque. L’intervista integrale verrà trasmessa sabato 2 febbraio. Ecco però alcune dichiarazioni di Stefano Bettarini estratte proprio dall’intervista in merito alla sua imminente partenza per l’Isola: “Sono gli ultimi scampoli di libertà prima di partire. I miei genitori ormai sono navigati, a proposito della mia partenza per l’Honduras mi hanno detto di godermi l’esperienza e di trarne il massimo, come ho sempre fatto”. Durante l’intervista poi l’ex marito di Simona Ventura parla anche della violenta aggressione che ha subito il figlio Niccolò alcuni mesi fa: “Sono contento della sentenza per Niccolò, perché ha vissuto questo processo andando a tutte le udienze e avendo il coraggio di guardare in faccia chi lo ha accoltellato. Il mio cuore è con quelle famiglie che non hanno avuto la stessa sentenza che abbiamo avuto noi, e poi nostro figlio è ancora vivo”.