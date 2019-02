Isola dei Famosi 2019, Taylor Mega confessa che ha avuto dei problemi di droga ed è stata una tossicodipendente.

Taylor Mega, uno dei naufraghi del cast dell’Isola dei Famosi 2019, è finita nell’occhio del ciclone. Infatti la ragazza è stata oggetto di svariate discussioni e attacchi sul suo conto riguardanti un presunto accordo per cui la concorrente doveva rimanere all’Isola dei Famosi soltanto per tre settimane. Dopo pare che avesse già alcune serate organizzate in una discoteca molto di lusso e molto costoso della Costa Azzurra.

Taylor Mega, polemiche sulla sua permanenza all’Isola dei Famosi 2019

Queste dichiarazioni hanno ovviamente fatto scattare una polemica importante sulla sua presenza all’Isola dei Famosi e la redazione del programma ha deciso di mostrare alla concorrente alcuni stralci dei momenti più salienti delle discussioni avvenute sul suo conto. Dopo aver visto le immagini Taylor Mega si è raccontata in un confessionale in cui oltre a spiegare che non c’è nessun limite di 3 settimane e che le cose sono cambiate da quando entrata, ha svelato un lato del suo carattere piuttosto particolare.

Taylor Mega: “Ero una tossicodipendente”

Taylor Mega infatti ha dichiarato di essere stata tossicodipendente di aver avuto dei problemi con la droga e di convivere con degli attacchi di panico e d’ansia che non sono facili da gestire soprattutto in un contesto come quello dell’Isola dei Famosi 2019. “So che non sarà facile da digerire per i miei genitori il mio problema con la droga, ma era giusto lo sapessero, io sono così”. E la sua confessione si chiude con gli occhi lucidi della concorrente dell’Isola 2019.

Anticipazione Isola dei Famosi 2019: la risposta di Taylor Mega

Questa sera durante la diretta della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019, Alessia Marcuzzi darà la possibilità a Taylor Mega di ribattere a tutto ciò che è stato detto sul suo conto, compresa la confessione andata in onda oggi, durante il daytime pomeridiano dell’Isola dei Famosi 2019. Vedremo cosa diranno le opinioniste e cosa succederà in studio davanti alle sue frasi così pesanti.