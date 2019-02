Tronisti Uomini e Donne, arriva una nuova tronista si chiama Angela Nasti e la conoscete molto bene.

Non è ancora finito il percorso del Trono Classico di Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa che intanto la redazione di Uomini e Donne sta già lavorando all’inizio del nuovo trono classico. Qualche ora fa è stata lanciata infatti l’indiscrezione inerente la nuova tronista di Uomini e Donne. Sarà Angela Nasti.

Angela Nasti, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Ma chi è Angela Nasti? Sorella della fashion blogger Chiara Nasti, la ragazza arriverà a Uomini e Donne per cercare l’amore. Subito dopo la scelta di Teresa a Uomini e Donne la ragazza prenderà il suo posto sul trono. Pare infatti che la ragazza abbia concluso la sua storia d’amore con il calciatore Federico Bonazzoli, attaccante del Padova e quindi ora è pronta a trovare il nuovo amore. Cerchiamo quindi di conoscere un po’ meglio chi è.

Angela Nasti, sorella minore di Chiara Nasti famosa fashion blogger, sta seguendo le orme della sorella più grande. Angela ha una bellezza classica, molto partenopea, con i capelli scuri, degli occhi pazzeschi e un fisico veramente mozzafiato che farà girare la testa a tutti. La mamma Gabriella Argento e papà Enzo Nasti seguono sia Chiara che Angela da quando sono piccole nel loro cammino verso il mondo del Fashion e della moda. Soprattutto Angela, che ha appena compiuto 19 anni, è quella più coccolata diciamo dalla famiglia. A inizio 2018 Angela aveva ufficializzato la storia d’amore con il calciatore della serie A Federico Bonazzoli, classe 1997. Ma la storia adesso sarebbe proprio terminata e quindi Angela avrebbe deciso di intraprendere questa carriera televisiva per trovare l’amore. Sì perché lei di follower e di like su Instagram non ne ho bisogno visto che a soli 18 anni contava già 310 mila followers su Instagram! Come la prenderanno gli aspiranti corteggiatori?