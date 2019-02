Alessia Marcuzzi, gambe accavallate: si vede tutto, fan a bocca aperta.

Ha avuto inizio anche questa nuova edizione del programma “L’Isola dei Famosi” che la vede protagonista. E lei ha già avuto modo, proprio in questo format, di mostrarsi in tutta la sua straordinaria bellezza. All’esordio, infatti, ha messo in mostra un abito davvero mozzafiato che non è passato inosservato e che, anzi, ha riscosso un ottimo successo. Tra i suoi compagni d’avventura quest’anno c’è anche Alvin.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Alessia Marcuzzi, la bellissima e celeberrima conduttrice e show girl da anni protagonista sulle reti della Mediaset, allora CLICCA QUI!

Negli ultimi istanti ha condiviso sul suo a dir poco seguitissimo profilo Instagram un post che la vede protagonista proprio con lui. L’attenzione di tutti, però, più che sulla coppia, è ricaduta sulle straordinarie gambe di lei. Accavallate, hanno di fatto dato libero sfogo alla fantasia degli utenti del social network. Che hanno prontamente risposto inondando il post di “like” e commenti.

Per guardare subito tutti i post, le storie e le foto di Alessia Marcuzzi su Instagram, allora CLICCA QUI!

Alessia Marcuzzi, gambe accavallate e fan in delirio

Ovviamente in una situazione del genere l’attenzione inevitabilmente finisce su dettagli di questo tipo. Soprattutto considerando la bellezza della presentatrice, tra le altre cose, dell’Isola dei Famosi, che spesso mette in mostra, e lo fa giustamente, quelle che sono le sue strabilianti gambe. Siamo, infatti, pur sempre al cospetto di una delle donne più belle d’Italia. Rivolgendosi poi ad un pubblico di circa 4 milioni di fan, è ovvio che il post sia diventato in poco tempo virale.