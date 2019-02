Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso rompe il silenzio: la risposta alle accuse di John Vitale

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Protagonista indiscussa, come al solito, la conduttrice. Che ha risposto alle offese di John Vitale, concorrente de L’Isola dei Famosi 2019. In settimana, infatti, vi avevamo parlato delle pesanti parole che il ragazzo aveva mosso nei confronti della conduttrice. Ed, infatti, durante la seconda puntata, Alessia Marcuzzi ha voluto affrontare questo argomento. La conduttrice del reality ci è andata giù pesante, dobbiamo ammetterlo. E, senza peli sulla lingua, ha espresso il suo parere. A detta di Alessia, dunque, il concorrente avrebbe dovuto lasciare il reality. Perché quelle parole erano inammissibili. A distanza di giorni dalla diffusione della notizia, però, è giunta la risposta di Barbara. Che, come al solito, si è difesa brillantemente.

Barbara D’Urso rompe il silenzio: ecco la difesa alle accuse di John Vitale

Sapevamo che prima o poi sarebbe giunta la risposta di Barbara D’Urso. E così è stato. Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, infatti, la conduttrice si è difesa dalle inappropriate offese di John Vitale. “Innanzitutto ringrazio Alessia Marcuzzi perché mi ha difesa”, così esordisce la bella napoletana. In realtà, però, il suo discorso mira ad altro. Ovvero, alla violenza sulle donne. “Anche io lo avrei espulso. Ma non perché ha offeso Barbara D’Urso. Ma semplicemente perché ha offeso me in quanto donna”, questo dichiara la padrona di casa. Ebbene si. È proprio questo, infatti, che Barbara tiene a sottolineare. D’altra parte è noto a tutti che la napoletana da diversi anni conduce una battaglia personale contro la violenza sulle donne. “Ci sono donne che si uccidono per delle offese simili”, conclude la D’Urso visibilmente amareggiata. Ci auguriamo vivamente che episodi del genere non accadono più.