Belen Rodriguez fa tremare i fan: quel gesto preoccupa tutti inevitabilmente

Belen Rodriguez fa preoccupare i suoi fan con l’ultimo post pubblicato su Instagram. Il motivo? Beh, quel musetto un po’ troppo giù l’hanno notato sicuramente tutti. E, infatti, gliel’hanno anche scritto.

Tornata dall’Argentina, ci sembrava la Belen bella ed allegra di sempre. Insomma, una ragazza che si era ritrovata ed era tornata col suo sorriso smagliante. E adesso? Beh, insomma, è soltanto una foto in cui è un po’ più seria del solito. Ultimamente, sta un po’ differenziando infatti lo stile di foto da pubblicare.

Belen Rodriguez con lo sguardo spento: che è successo?

Alcuni fan le hanno scritto: “Così fai tremare il paradiso signora Rodriguez, sorridi!”. Così, Belen cerca di tranquillizzarli: “Facevo solo un po’ la fi*a, ma sorrido sempre!”.

Belen Rodriguez ha fatto impensierire un po’ tutti. Insomma, cos’è quel muso lungo? Come ha spiegato lei stessa, voleva solo dare un tocco di serietà alla foto. Anche perché si tratta di una foto in bianco e nero, un po’ volutamente malinconica. Quindi, ci può stare. Sì, ci può stare quel muso lungo. Non per le sue fan, però. In tante hanno notato quel volto un po’ spento e allora, preoccupate, hanno provato a chiederle cosa è successo. Comunque sia, un bel gesto per i follower di Belen Rodriguez che dimostrano la propria vicinanza alla showgirl. Talvolta, sui social non si trovano soltanto le persone chiamate ‘heaters’ che mirano soltanto ad insultarti. Ci sono, invece, anche persone con cui si può condividere un pensiero. Un momento, positivo o negativo che sia. Lo sa bene Belen Rodriguez che nei suoi post risponde sempre ai commenti dei fan.

Ultimamente, Belen Rodriguez ha postato un video in cui è con sua sorella Cecilia Rodriguez in uno spot pubblicitario per Me Fui. La marca d’abbigliamento firmata Rodriguez che fa impazzire letteralmente le donne. Chissà cosa ci aspetterà al prossimo post…