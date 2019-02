Belen Rodriguez, arriva il momento tanto atteso: notizia che le fa battere il cuore

Belen Rodriguez sempre sulla cresta dell’onda. Ultimamente, molte notizie parlavano di un possibile addio a Mediaset da parte della bella showgirl argentina. Tuttavia, secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Oggi’, pare che Belen voglia adesso rimanere nelle reti di proprietà di Pier Silvio Berlusconi. Aspetta da tempo la grande occasione, il momento giusto, la nostra Belen Rodriguez, quella di stare su un palco da sola per condurre un programma televisivo. E, proprio per questo, stando alle voci che sono circolate sul suo conto, era pronta a lasciare Mediaset. Adesso, però, la grande occasione sembra arrivata.

Belen Rodriguez, il momento tanto atteso: prenderà il posto di Simona Ventura a Temptation Island

Simona Ventura è tornata in casa Rai ultimamente. Così, il reality Temptation Island che riempie le nostre estati tutti gli anni, rimarrebbe senza conduttrice. Ecco, l’occasione per Belen Rodriguez sarebbe proprio questa. Bella, brava, preparata e pure simpatica: a Belen non manca nulla. Ha tutte le carte in regola per rimanere ben salda alle reti Mediaset.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Belen Rodriguez, una delle show girl e delle modelle più famose, conosciute ed apprezzate in Italia, allora CLICCA QUI!

Reti Mediaset che continuano a corteggiarla e proprio non vogliono saperne di ‘perderla’. A quanto pare, Belen Rodriguez in questo momento dovrebbe essere impegnata prossimamente con la conduzione di Colorado, dove sarà sul palco con Paolo Ruffini e Sanremo Young, in Rai, su richiesta espressa di Antonella Clerici in persona. Inoltre, non va dimenticato il celebre programma in cui ha saputo mettersi in mostra Italia’s got Talent e, per l’appunto, Temptation Island. Per cui, ecco, in un panorama così roseo come questo: dove scappa Belen Rodriguez? La notizia è di quelle che fanno battere il cuore, non può essere messo in dubbio. Lei che ha sempre aspettato un ruolo di ‘prima donna’ in un programma televisivo in prima serata, beh, stavolta non può che fare i salti di gioia. Altro che quel musetto allungato che ha mostrato nelle ultime storie.

Per non perderti mai una storia o un post che Belen Rodriguez condivide sul suo profilo di Instagram, allora CLICCA QUI!

Belen Rodriguez e il vizietto del cibo

La chiamano ‘Gorda’ le sue amiche, in diversi video che pubblica su Instagram. Beh, in realtà è anche lei che chiama così le sue amiche. Belen Rodriguez ha un debole per il cibo: dal cioccolato bianco al panino con l’hamburger che si fa arrivare a casa dal fast food più vicino. Dobbiamo evidenziare che la showgirl argentina è veramente una donna molto golosa. Un vizietto che deve tenere a bada con la palestra e tanto, ma veramente tanto esercizio fisico. Ogni giorno, infatti, Belen posta nelle sue storie Instagram gli allenamenti che deve fare per tenersi in forma. Beh, se non sa rinunciare al ‘vizietto’, c’è da darsi da fare.