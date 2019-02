Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ritorno di fiamma in atto?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ritorno di fiamma o semplice feeling tra due persone che hanno un figlio in comune?

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha fatto sognare migliaia di fan negli anni passati. In molti non negano che gioirebbero se li vedessero tornare insieme. Per ora a legarli c’è il bellissimo figlio Santiago che cresce a vista d’occhio e che vive circondato dall’amore del padre e della madre nonostante i due siano divorziati. Ieri sera però Belen e Stefano sono stati pizzicati insieme e subito il gossip su un loro riavvicinamento sentimentale impazza.

Per essere sempre aggiornati in tempo reale su tutti i gossip riguardanti Belen Rodriguez ed il suo ex marito Stefano De Martino, allora CLICCA QUI

Belen Rodriguez e Stefano, ritorno di fiamma? Sintonia tra i due ad una festa

Ieri sera, come è stato riportato dal sito SpySee.it, l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino ha organizzato una festa all’Aphopis Club nella città di Milano. Nulla di strano direte noi, se non fosse per il fatto che tra gli invitati figurava in lista anche la sua ex moglie Belen Rodriguez. Alle persone presenti alla serata la presenza della bellissima showgirl argentina non è passata inosservata. La sua grazia e bellezza non lascia mai indifferenti e anche ieri è stato così. Un altro particolare però non è sfuggito agli occhi dei più attenti come scritto sul profilo Instagram di spysee.it. Il particolare in questione è la grande sintonia che c’era tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez che era alla festa accompagnata soltanto dalla sorella Cecilia ed il fidanzato Ignazio Moser. Insomma pare proprio che sia Belen che Stefano siano single, dunque da qui in avanti tutto può succedere. Un ritorno di fiamma tra i due? Chissà. Le pretese però sono buone. In fondo, solo qualche settimana fa fu la stessa showgirl argentina a dire a Stefano ai microfoni di Radio 105 “Ti aspetto a casa”.