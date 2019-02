Elisa Isoardi rompe il silenzio: ecco la verità su Matteo Salvino e La Vita in Diretta

Elisa Isoardi si è lasciata completamente andare. La conduttrice de La Prova del Cuoco si è raccontata a 360°. Sul suo conto, negli ultimi giorni, se ne sono dette di tutti i colori. Sia dal punto di vista lavorativo che personale, sia chiaro. C’è, infatti, chi ha ipotizzato che la sua relazione con Matteo Salvini, terminata a settembre, in realtà non fosse mai finita. Ma non solo. Girano voci, infatti, anche di un suo presunto trasferimento in un altro programma Rai. Elisa, stando ad alcune indiscrezioni, infatti, dovrebbe passare alla conduzione de La Vita in Diretta. Fino ad oggi, però, non c’era stata nessuna conferma o smentita dalla diretta interessata. Nelle ultime ore è cambiato qualcosa. Elisa, infatti, in un’intervista al settimanale “Oggi” ha spiegato chiaramente come stanno le cose.

Elisa Isoardi rompe il silenzio: la verità sulla relazione con Matteo Salvini

A settembre scorso Elisa Isoardi aveva ufficializzato la rottura con Matteo Salvini con un messaggio su Instagram. Da quel momento, però, si sono diffuse delle voci abbastanza assurde. Alberto Dandolo, infatti, aveva rivelato che, in realtà, non era affatto scoppiata. Ma che, addirittura, era in procinto di sposarsi. Insomma, delle supposizioni e dichiarazioni veramente gravi. E così Elisa ha voluto mettere a tacere queste voci. Nell’intervista al settimanale Oggi, infatti, dichiara: “La parola fine è stata posta da un po’ di tempo. Ed è stata una decisione presa di comune accordo.” Ma non solo. Perché Elisa esprime anche il suo parere sulla foto utilizzata per annunciare la loro rottura. All’epoca, infatti, lo scatto suscitò clamore. Perché a detta di molti troppo intima, dato che erano entrambi a letto. Ma vediamo cosa dichiara Elisa a tal proposito: “Era un momento idilliaco della nostra relazione. E lui lo sa benissimo. Quella era una foto che lo umanizza.”

Elisa Isoardi rompe il silenzio: la verità su La Vita in Diretta

Dopo aver affrontata la tematica sentimentale, Elisa Isoardi passa ad un altro argomento molto caro. Sono circolate, infatti, voci di un suo presunto abbandono de La Prova del Cuoco. A quanto pare, infatti, la nuova direttrice della Rai ha altri progetti per Elisa. Ovvero, la conduzione de La Vita in Diretta. A tal proposito, però, le parole della conduttrice del cooking show sono molto chiare: “Per adesso penso a fare bene in questo programma. Controllo ogni minima cosa.” E poi conclude: “Sono una conduttrice versatile, potrei farlo”. Insomma, le sue parole sono davvero molte chiare. Per adesso, infatti, si concentra su La Prova del Cuoco. Ma a settembre chissà.