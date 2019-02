Federica Nargi in riva al mare: costume stretto, si vede troppo. Fan in delirio

Siamo al cospetto certamente di una delle donne più amate ed apprezzate in senso assoluto dagli italiani. Moglie di un calciatore famoso, Alessandro Matri, è molto seguita dal pubblico maschile. Ma non solo, dal momento che su Instagram è una vera star ed è molto seguita anche fuori dai confini nazionali. Il motivo è presto spiegato ed è a dir poco evidente: la sua bellezza è al di fuori di ogni logica ed è straripante.

Ogni suo post, infatti, diventa in pochissimo tempo virale e non ha fatto certamente eccezione quello condiviso ultimamente. Nella foto condivisa con il suo enorme pubblico, si vede la moglie di Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo, alle prese con uno shooting fotografico. La posa, dunque, già di per sé risulta essere a dir poco provocante.

Ad aggiungere ancora più pepe, poi, c’è il fatto che il costume si presta molto, per così dire, a scatenare le fantasie degli uomini. Che ovviamente hanno subito risposto al richiamo.

Per sapere tutto sulla bellissima Federica Nargi e su suo marito Alessandro Matri, CLICCA QUI!

Federica Nargi costume troppo stretto

Nella foto in questione la si vede in una posa non proprio naturale ma che inevitabilmente accende le fantasie dei suoi seguaci. Che, infatti, puntuali hanno subissato il post di “like” e di apprezzamenti.

Tanti, tantissimi i complimenti incassati dalla bella wags. Questi, per così dire, i più gettonati: “Pura poesia”, “Fisico e bellezza sono da urlo, non posso dire altro”, “Semplicemente la più bella del mondo”. Insomma, sarà di certo abituata a ricevere questi complimenti ma sono comunque cose che fanno piacere e che aumentano l’autostima.

Leggi anche -> Federica Nargi toglie il fiato: un po’ di trasparenze ed un vestito stupendo