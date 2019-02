Caterina Balivo, Vieni da Me, Gloria Guida ricorda le docce bollenti e il papà scomparso.

Gloria Guida attrice famosissima per le commedie più calde degli anni ’90 è ospite oggi di Vieni da Me, il programma di punta di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Con lei hanno fatto il famoso gioco della cassettiera e si sono scoperti lati del carattere e della vita di Gloria Guida sconosciuti ai più.

Gloria Guida racconta le docce bollenti dei suoi primi film

L’intervista con Gloria Guida si apre subito parlando dei film bollenti che l’attrice ha fatto all’inizio della sua carriera. “Non mi sono mai sentita bella, mi sentivo normale, una ragazza come tutte. Quando ho fatto il primo film, La Ragazzina, ancora non avevo compiuto 18 anni e venne mio padre perché non potevo stare sola sul set. Poi durante il film sono diventata maggiorenne e ho iniziato a fare le mie famigerate docce. Le docce facevano parte di quel tipo di film, erano una tappa fissa”.

Vieni da Me, Gloria Guida ricorda papà

Caterina Balivo poi mostra uno shaker a Gloria Guida:”Questo è lo shaker da barman che mio padre usava. Era una campione del mondo nel suo settore. Vinse nel 1977 con un cocktail che chiamò come me, Gloria. Lui voleva che entrassi nel mondo dello spettacolo, mi ha spronato subito come cantante e poi come attrice. Mi trema la voce, aiuto”. Gloria Guida si commuove e si emoziona molto parlando del padre e aggiunge che le manca moltissimo: “Sarebbe felice ora di vedermi realizzata come conduttrice in questa nuova vita. E’ sempre stato accanto a me, ho girato un film in Messico, pensate, e lui una volta alla settimana mi faceva recapitare una busta con un quadrifoglio perché voleva esserci sempre ed essere presente”.