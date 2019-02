Isola dei Famosi 2019 al via: inizia questa sera la nuova edizione, scopriamo il cast e i concorrenti, come vederlo in streaming e anticipazioni.

Ormai ci siamo, manca poco all’inizio de L’Isola dei Famosi 2019. L’appuntamento è per questa sera, 24 gennaio su Canale 5 e ora sappiamo i nomi ufficiali dei concorrenti. Torna così il reality che vede 18 naufraghi arrivare in Honduras e vivere in queste isole dell’arcipelago honduregno per diversi mesi dovendo sopravvivere a sforzi parecchio complicati. Dall’assenza di cibo, passando per la pioggia, la costruzione di una capanna, le dinamiche di vita in gruppo… Lo show sarà condotto ancora una volta ad Alessia Marcuzzi, richiamata al comando nonostante il famoso episodio del Canna-gate della scorsa edizione. Scopriamo allora chi sono i 18 concorrenti che parteciperanno all’Isola dei Famosi nel cast.

Concorrenti Isola dei Famosi 2019: il cast al completo

I concorrenti confermati dell’Isola dei Famosi 2019 sono:

Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa)

(ex concorrente de La Talpa) Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen)

(figlio di Brigitte Nielsen) Grecia Colmenares (attrice di telenovelas)

(attrice di telenovelas) Jo Squillo (ex concorrente de La Fattoria)

(ex concorrente de La Fattoria) Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi)

(ex concorrente di Amici di Maria De Filippi) Marco Maddaloni (ex concorrente di Pechino Express)

(ex concorrente di Pechino Express) Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello)

(ex concorrente del Grande Fratello) Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi)

(ex inviato de L’Isola dei Famosi) Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm)

(vincitore della prima edizione di Music Farm) Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump)

(opinionista di Pomeriggio Cinque, sosia di Melania Trump) Taylor Mega (ex compagna di Flavio Briatore)

(ex compagna di Flavio Briatore) Youma Diakite (ex modella)

(ex modella) Kaspar Kapparoni (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

(ex concorrente di Ballando con le Stelle) Abdelkader Ghezza (ex calciatore)

(ex calciatore) Virginia e Viktorjia Mihajlovic (figlie del calciatore Mihajlovic)

Mentre Jeremias Rodriguez ci fa sapere ufficialmente che non sarà all’Isola dei Famosi, sappiamo che Filippo Nardi farà l’inviato al posto di Alvin. Lo stesso che ha condotto Saranno Isolani, dunque, sarà anche alla conduzione dei naufraghi all’inizio del programma.

Isola dei Famosi 2019: opinionisti e cast

Per quanto riguarda gli opinionisti studio, accanto ad Alessia Marcuzzi sembra certa la presenza di Alda D’Eusanio e Alba Parietti.

Inviato Isola dei Famosi 2019: chi è?

Sarà Filippo Nardi l’inviato a L’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi farà riferimento a lui quando ci sarà da giocare. Beh, forse giocare non è il termine giusto. Perché quelle che affronteranno i naufraghi sono delle vere e proprie prove di sopravvivenza da cui dipenderanno i loro pasti giornalieri. E’ stato proprio Filippo a fare chiarezza sul ruolo che andrà a ricoprire all’ Isola dei Famosi 2019. Nei giorni scorsi, dopo le indiscrezioni nate sul possibile ballottaggio tra Filippo ed Alvin, è arrivato la notizia ufficiale.

Streaming Isola dei Famosi 2019: come vederlo e quando inizia

Come abbiamo detto l’Isola dei Famosi 2019 inizia il 24 gennaio 2019. L’appuntamento sarà su Canale 5, come sempre. Non sappiamo se l’appuntamento sarà fisso o se varierà di settimana in settimana come era successo l’anno scorso. In ogni caso potrete poi vedere l’Isola dei Famosi 2019 in streaming su Mediaset Play.

L’Isola dei Famosi 2019 tornerà a Cayos Cochinos anche quest’anno, la splendida isola del Mare dei Caraibi abitata in totale da un centinaio di abitanti, tutti indigeni. Un’isola protetta perché nei suoi mari c’è una rarissima parte della barriera corallina.

Seconda puntata Isola dei Famosi 2019: cos’è successo

E’ stata eliminata Taylor Mega nella prima nomination. Il pubblico ha deciso di mandarla a casa nonostante le sue confessioni e il suo essersi messa a nudo. La ragazza ha affermato: “Ho avuto problemi di tossicodipendenza”. Inoltre, c’è stato uno screzio abbastanza pesante tra Alessia Marcuzzi e John Vitale per quello che riguarda alcuni post diffamatori dell’Isolano nei confronti di Barbara D’Urso.