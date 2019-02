Million Day estrazione del 1 febbraio: diretta, risultati e vincite.

Siamo al cospetto in questo caso di una delle lotterie in senso assoluto più apprezzate dagli italiani. Non è certo un caso tutto questo successo. Esso, infatti, si può spiegare in maniera abbastanza semplice tenendo in considerazione il fatto che è una lotteria dal formato molto “snello” e simpatico.

Comprensibile praticamente per tutti. Ogni giorno, alle ore 19.00, avviene l’estrazione dei cinque numeri vincenti.

Per prendervi parte e tentare di portare a casa il milione di euro messo in palio non dovrai fare altro che indovinare i cinque numeri di cui sopra. Essi, attenzione, saranno sorteggiati tra 1 e 55. Inoltre, a rendere il tutto ancora più interessante c’è il fatto che è una soluzione anche molto economico. Un biglietto, infatti, costa solo 1 €, e questo in maniera inevitabile lo rende appetibile per chiunque. D’altronde un milione di euro ti cambia la vita per davvero.

Million Day estrazione 1 febbraio: risultati diretta

Ecco i cinque numeri estratti oggi 1 febbraio Gennaio 2019 al Million Day (a partire dalle ore 19.00): La combinazione Million Day 1 febbraio: 19-29-36-38-44

Ovviamente, noi di SoloGossip non vi lasciamo soli ed anzi vi proponiamo, come ormai da tradizione, una diretta della estrazione di quest’oggi. L’auspicio e la speranza, ovviamente, è che alle 19.01 possiamo consegnarvi la lieta notizia di una vostra vincita. In ogni caso, ricorda sempre di giocare e di puntare responsabilmente. Guai, infatti, a sottovalutare la ludopatia e gli effetti negativi che essa può avere sulla psiche delle persone. Qui troverai i numeri estratti ieri 30 gennaio.