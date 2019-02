Naike Rivelli accusa Barbara D’Urso di avere un amante a Mediaset, ecco cosa ha dichiarato su Instagram.

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, ha lasciato una dichiarazione piuttosto interessante sulla sua pagina Instagram ufficiale. Di lei si parla spesso per le sue foto particolarmente piccanti o stravaganti che la ritraggono spesso senza vestiti, ma questa volta, Naike ha deciso di puntare l’attenzione (anzi il dito) contro Barbara D’Urso. Pare infatti che, a suo dire, la d’Urso abbia un amante a Mediaset.

Leggi anche:

Naike Rivelli: “Barbara D’Urso? Una bislacca”

Non è la prima volta che Naiker Rivelli si scaglia contro la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Ma vediamo meglio quello che è successo. Il video in cui Naike attacca Barbara D’Urso viene registrato in una camera d’albergo. La figlia di Ornella Muti ha dichiarato di essere senza Netflix, quindi di essersi arrangiata con la televisione normale e di aver visto quindi Pomeriggio Cinque. Le sue dichiarazioni sono piuttosto forti, infatti secondo la Rivelli, certe cose vanno viste “Perché bisogna capire dove è caduta l’Italia, perché questi siamo noi, tutti a guardare il programma della d’Urso”. Secondo lei, Barbara, non è di fatti una conduttrice standard, ma una “bislacca” che, se non fosse così, probabilmente non farebbe il picco di ascolti che è solita fare, almeno questo sempre a suo dire.

Naike Rivelli contro Barbara D’Urso: Ha un amante a Mediaset

Ma le constatazioni di Naike non si fermano qui. La Rivelli infatti ha attaccato Barbara D’Urso dichiarando che la conduttrice avrebbe un amante a Mediaset. Notizia che ovviamente non è stata verificata e non sappiamo quanto ci sia di vero e quanto invece di falso. Senza dubbio però, anche se così fosse, non ci sarebbe nulla di male in quanto pare che Barbara D’Urso non sia attualmente sentimentalmente legata e quindi, anche se avesse un amante a Mediaset, sarebbe una cosa più che normale. Anzi, si potrebbe venire a sapere tranquillamente.

Per sapere tutto su Barbara D’Urso, allora CLICCA QUI!