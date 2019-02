Canzoni Sanremo 2019: un brano dei 24 big in gara è a rischio eliminazione? Lo scoop, vero o finto, di Facchinetti a Vieni da ME

Francesco Facchinetti è l’inviato speciale di Vieni da Me a Sanremo 2019. Nella puntata di oggi con Caterina Balivo ha lanciato una news, ma in molti credono sia una bufala. Secondo Facchinetti pare che una canzone in gara a Sanremo 2019 stia girando su Whatsapp cosa che, ovviamente, va contro il regolamento. Ma sarà vero?

Se vuoi sapere tutto sul Festival di Sanremo 2019 leggi qui:

Sanremo 2019: rischio eliminazione per un cantante in gara, verità o finzione?

Vieni da Me ha un inviato speciale, Francesco Facchinetti, che andrà a Sanremo 2019 per raccontare dal posto ciò che accade durante il Festival. Oggi durante la puntata di Vieni da Me ha dato uno scoop a Caterina Balivo, ma secondo la conduttrice è solo una bugia. Secondo le fonti di Facchinetti pare che una delle canzoni in gara dei 24 big di Sanremo 2019 stia girando in anteprima su Whatsapp. “Una canzone di Sanremo 2019 rischia di essere eliminata, pare stia girando su Whatsapp cosa che è ovviamente contro il regolamento perché le canzoni dei Big in gara le possono sentire solo gli addetti ai lavori, i giornalisti e i familiari del cantante, nessun altro”. Caterina Balivo però non ci crede: “Questa secondo me è un’altra bufala di Facchinetti“. Ma Francesco nega: “No, veramente, non vi posso dire di più, ma pare che sia così”. Sui social non ci sono notizie a riguardo e quindi, probabilmente, si tratta di una notizia falsa creata ad hoc da Facchinetti per dare un po’ di pepe al tutto. In ogni caso, come si suol dire, “Bene o male l’importante è che se ne parli” e così anche questa 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 è pronta a partire e sarà ricca di scoop e di momenti molto emozionanti che noi di SoloGossip seguiremo per voi.

Per conoscere tutto su Sanremo 2019 e le canzoni in gara CLICCA QUI!