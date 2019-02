Stasera in Tv, venerdì 1 febbraio: The Good Doctor. Stasera andranno in onda gli ultimi 3 episodi della serie americana. E, vi anticipiamo, che saranno ricchi di colpi di scena.

Stasera, 1 febbraio, andranno in onda gli ultimi 3 episodi della fiction americana “The Good Doctor”. In attesa della seconda stagione, quindi, la Rai ha deciso di trasmettere tutti gli episodi della prima stagione. Dato il meritato e sconsiderato successo. Ma di cosa parla la serie? Per chi non lo sapesse, quindi, la fiction americana si concentra principalmente sulle vicende di Shaun Murphy. Un eccellente chirurgo, affetto da autismo, che cerca di risolvere i disperati casi del Bonaventure Hospital. Ma scopriamo dettagliatamente il cast.

Stasera in Tv, venerdì 1 febbraio: The Good Doctor | Cast

Per questa fantastica fiction è stato scelto un vero e proprio cast d’eccezione. Che d’altra parte non è per niente sconosciuto al mondo televisivo. Ma scopriamo tutti i personaggi nel dettaglio. Freddie Highmore nei panni del giovane chirurgo Shaun Murphy. L’attore, però, è soprattutto conosciuto per il ruolo di Norman Bates nella serie “Bates Motel”. Naturalmente, però, Shaun non è l’unico. Ma è in dolce compagnia. Al suo fianco, infatti c’è Neil Melendez, capo degli specializzandi in chirurgia, interpretato da Nicholas Gonzalez. Come Freddie, anche Nicholas è un volto noto al piccolo schermo. Grazie soprattutto alle serie televisive “The Flash”, “Pretty Little Liars” e “Le regole del delitto perfetto”. In seguito c’è Claire Browne, specializzanda e amica di Shaun, interpretata da Antonia Thomas, conosciuta principalmente per il suo personaggio in “Misfits”. Ed, infine, loro. Gli unici che scommettono sulle qualità e capacità di Freud. Parliamo, infatti, di: Marcus Andrews, primario di chirurgia e membro del consiglio di amministrazione dell’ospedale, interpretato da Hill Harper, attore della serie “Limitless”. E il presidente dell’ospedale, Aaron Glassman, interpretato da Richard Schiff. Ma scopriamo insieme le anticipazioni di stasera. E quando inizierà la seconda stagione.