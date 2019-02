Stasera in Tv, venerdì 1 febbraio: Superbrain, le supermenti. Per l’ultima puntata di stasera sono previsti interessantissimi ospiti. Scopriamo chi sono nel dettaglio

Oggi, 1 febbraio, andrà in onda il quarto ed ultimo appuntamento con il divertente show di Rai Uno, “Superbrain: Le Supermenti”. La prima tre puntate dello show, andata in onda le settimane scorse, hanno riscosso un notevolissimo successo. E siamo certi che anche quest’ultima puntata sarà un vero e proprio successo. Secondo gli ascolti televisivi, infatti, circa 3 milioni di telespettatori hanno seguito le appassionanti e divertenti sfide. Riuscendo, quindi, a prevalere, ancora una volta, sul game show di Gerry Scotti, Chi vuol essere milionario? Ma vediamo nello specifico la giura di questa sera.

Stasera in Tv, venerdì 1 febbraio: Superbrain, le supermenti | Cast | Ospiti

A condurre il programma ci sarà, per la seconda volta consecutiva, Paola Perego. Ma non sarà per nulla da sola. Ad affiancare la conduttrice, dopo l’ abbandono di Dario Bandiera, ci sarà infatti un altro attore a farle compagnia. Stiamo parlando, infatti, del comico napoletano Francesco Paoloantoni. Perno principale dello show, naturalmente, è la giuria. Che ha, appunto, il compito di esprimere un giudizio su ogni esibizione dei singolo concorrenti. Ogni settimana, però, la giuria cambierà e sarà composta da 3 personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Saranno, infatti, proprio loro a seguire tutte le esibizioni dei concorrenti, decretando poi il migliore. Il vincitore di ogni puntata vincerà un premio in denari. Fino ad adesso, infatti, si sono alternati giudici davvero di un certo calibro. Chi sarà presente, invece, nella puntata di stasera? Scopriamolo insieme.