Uomini e Donne, Teresa Langella riceve un secco “no” da Antonio, il suo corteggiatore non la vuole vedere.

Prosegue il trono di Teresa Langella di Uomini e Donne. La tronista è rimasta con Antonio e Andrea e Maria De Filippi raccoglie le fila di quanto successo nei giorni scorsi. Il corteggiatore Antonio, infatti, è particolarmente turbato dal rapporto che sta nascendo tra Teresa e Andrea Dal Corso e nella scorsa puntata la sua preferenza nei confronti verso Andrew si fa sentire moltissimo. Prima di uscire con Teresa così Antonio fa recapitare un filmato a Teresa in cui le mostra nuovamente ciò che ha detto durante la puntata e le dice “Rifletti prima di parlare, ci vediamo in puntata”.

Teresa corre da Antonio, ma lui le dice di no

Teresa cerca così di raggiungere Antonio a casa sua, ma Antonio non la vuole vedere e le dice di tornare a casa, che si chiariranno in puntata. “Mi manca, sto male a non vederlo, mi dispiace perché sono comunque legata a lui” dichiara la Langella alla redazione. Tornati in studio Antonio spiega: “Ho deciso di non vederla per farla riflettere su ciò che dice e su cosa vuole. Ogni volta vado in esterna, mi dici delle cose e poi rimangi tutto in puntata. Io a oggi non ti credo più. Mi dispiace ma una persona come me tu, a oggi, non te la meriti”.

Scelta Teresa Langella e Andrea Dal Corso: sarà lui

Teresa a quel punto dichiara che queste frasi le fanno molto male, ma Antonio è arrabbiato: “Se non ti vado bene mandami a casa”. Maria De Filippi a questo punto taglia la discussione e mostra l’esterna tra Andrea Dal Corso e Teresa. Andrew porta Teresa in una stanza bianca e le fa sentire una registrazione in cui racconta molto di sé e della sua vita difficile: “Ti chiedo scusa se alle volte non sono riuscita a capirti” dichiara Teresa.

