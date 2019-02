Wanda Nara stuzzica i fan: il costume è troppo scollato, Instagram impazzisce

Wanda Nara è una forza della natura. E, ammettiamolo, sa come lasciare a bocca aperta i suoi fan. Poche ore fa, infatti, la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato un delizioso video. L’argentina è a bordo piscina. Fin qui tutto bene, diremmo. Se non fosse per il fatto che Wanda stuzzica i fan. Non solo, infatti, inquadra i suoi piedi mentre gioca con l’acqua. Ma allieta i suoi followers con una straordinaria inquadratura dall’alto. Insomma, facile immaginare la reazione dei suoi fan. D’altra parte, però, non è assolutamente la prima volta che Wanda pubblica scatti o video del genere. E, parliamoci chiaro, fa più che bene. Ha un fisico da invidiare. E poi è davvero bellissima.

Wanda Nara stuzzica i fan: il costume è troppo scollato, Instagram in delirio

E così mentre Mauro Icardi disputava il match di Coppa Italia contro la Lazio, Wanda Nara ha deciso di rilassarsi. Ebbene si. Ha deciso di non seguire suo marito, come di solito fa, allo stadio per sostenerlo. Bensì di restare a casa con i suoi figli. E concedersi qualche ora per lei. E d’altra parte è più che comprensibile. Negli ultimi giorni, l’argentina ha dovuto affrontare il processo con il suo ex marito Maxi Lopez. Ma non solo. Proprio quest’ultimo, ha lanciato delle vere e proprie accuse contro l’argentina. A cui, ovviamente, Wanda ha immediatamente risposto. Così la Nara decide di rilassarsi. E aggiorna costantemente i suoi fan. Proprio ieri sera, infatti, l’argentina ha pubblicato un video davvero mozzafiato. Lei è a bordo piscina. Ma siamo certi, però, che a catturare l’attenzione di tutti sarà stato il costume. Ed, in particolare, la scollatura. Una cosa c’è da dire: il rosso le dona proprio. Non credete?