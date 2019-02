Belen Rodriguez si toglie i vestiti sul lettino: il selfie fa impazzire i fan

Belen Rodriguez trova sempre il modo di colpirci: basta una semplice storia Instagram per lasciare di stucco tutti i suoi follower. Come fa? Beh, il segreto bisognerebbe chiederlo a lei. Ma, forse, qualcosa possiamo anticiparvelo. Vedete, Belen Rodriguez è più di una semplice showgirl. Una ragazza che riesce ad essere attraente anche senza trucco, appena sveglia, con i capelli arruffati e l’alito pesante. Sì, perché è avvolta da un fascino che potrebbe far cadere ‘in trappola’ qualsiasi uomo. Insomma, resistere ad una come Belen è impossibile.

In questa storia che ha pubblicato su Instagram la vediamo in un centro massaggi, distesa a letto, che sta per iniziare il trattamento. Dopo poco, poi, si alza e si copre appena con un asciugamano. In casi come questo, l’incidente è dietro l’angolo: basterebbe pochissimo per farlo scivolare giù e fare la gioia dei followers.

Belen Rodriguez, un selfie senza vestiti ed è pronta per il massaggio

Così come per Wanda Nara, anche per Belen Rodriguez arriva il tempo per riposarsi un po’ e dedicarsi alla cura del corpo. E’ una donna molto impegnata, la nostra Belu. Per questo, almeno ogni tanto, è bene che si stenda un po’ sul lettino e si faccia massaggiare da qualche professionista che sa come toccare le corde giuste. Non era a casa sua, ma in un centro specializzato.

Per guardare tutti i post, le foto e le storie di Belen Rodriguez su Instagram, allora CLICCA QUI!

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della favolosa modella argentina Belen Rodriguez, una vera e propria stella nel mondo dello spettacolo, allora CLICCA QUI!

Coperta solo con un semplice asciugamano, avrà fatto sicuramente sognare i suoi fan nel post-massaggio. Insomma, come dicevamo, Belen può essere molto attraente anche senza trucco. Ma in questo modo qui, beh, non può far altro che creare capogiri improvvisi ed attacchi di cuore (si scherza, ovviamente). Belen Rodriguez ha voluto far sapere a tutti i suoi fan che, anche lei, nonostante sia una donna molto ma molto impegnata, ha bisogno di momenti di relax. O, magari, ha voluto comunicarlo a qualcuno che tra i suoi follower è più importante degli altri. Non possiamo saperlo. Ma… staremo a vedere!