Diletta Leotta, scollatura da urlo: i fan non credono ai loro occhi

È una dei personaggi del momento, ammettiamolo. Diletta Leotta è riuscita, in pochissimo tempo, a conquistare il pubblico italiano. Dapprima come giornalista della Serie B italiana, è riuscita a ritagliarsi un posto nel calcio che conta. Attualmente, infatti, è la conduttrice dello show di DAZN “Diletta Gol”. Lo show è seguitissimo, dobbiamo dirlo. Non solo per i continui ospiti che, settimana dopo settimana, si alternano nello studio televisivo. Ma anche, e oseremmo dire soprattutto, per la bellezza e dolcezza della conduttrice. Nulla da dire in contrario, insomma. Diletta è senz’altro una celebrità. Lo testimonia anche il numero di followers che la conduttrice ha su Instagram. Ed è proprio su questo social, infatti, che la bella catanese pubblica spesso scatti davvero incantevoli.

Diletta Leotta, scollatura da urlo: i fan stentano a crederci

Insomma, ormai siamo abituati a vedere degli scatti incantevoli di Diletta Leotta. Eppure, però, ogni volta stupisce sempre di più. Poche ore fa, infatti, la bella catanese ha pubblicato un video davvero fantastico. Che, siamo certi, avrà lasciato senza parole tutti i suoi followers. Bella come sempre, c’è da dirlo. Viso angelico, capelli biondi e mossi ed, infine, un sorriso magnetico. Questi sono gli elementi principali dell’unicità di questo scatto. Ma c’è chi, ovviamente, avrà guardato ben altro. Diletta, infatti, indossa una abito nero. Tutto nella norma, diremmo. In realtà, però, il vestito ha una scollatura abbastanza pronunciata. Ed, inoltre, prorompente. Impossibile, quindi, per tutti i maschietti guardare oltre. Ma, in fondo, è impossibile dar loro torto. Non credete anche voi?