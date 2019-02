Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, crisi rientrata? Gli indizi che lasciano poco spazio ai dubbi

Sono diverse settimane che corrono voci su una rottura tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. La coppia, consolidatasi negli studi di Uomini e Donne, da diversi giorni non appare più insieme sui social. E, così, sono state davvero tante le domande dei loro followers. Che, preoccupati, chiedevano come stavano realmente le cose tra i due. A tali domande, quindi, sono giunte immediate le risposte dei diretti interessati. Che avevano confermato una crisi. Sia Giordano che Nilufar, infatti, su Instagram avevano confermato che c’erano state delle incomprensioni. Che di conseguenza li avevano fatti allontanare. A confermare ciò, tra l’altro, anche un clamoroso gesto fatto dalla napoletana. I fan della coppia, infatti, avevano notato che Nilufar aveva cancellato una cartella, di foto dedicata alla coppia. La fine, quindi, sembrava ormai irreversibile.

Nilufar e Giordano, crisi rientrata? Gli indizi che risolvono ogni dubbio

Sembrava del tutto terminata la storia d’amore tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. D’altra parte, la napoletana proprio recentemente si è mostrata agli occhi dei suoi fan molto triste. Tuttavia, però, sembra che nelle ultime ore sia cambiato qualcosa. Poche ore fa, infatti, Nilufar ha pubblicato diverse stories su Instagram che sembrano un chiaro indizio di riappacificazione. L’ex tronista è, dunque, a Cortina D’Ampezzo. E proprio qui, infatti, si trova anche il suo fidanzato Giordano per lavoro. Il romano, infatti, è istruttore di sci. Ma se pensate che sia pura coincidenza, vi diremo di più. Sono nella stessa casa. E in compagnia dello stesso amico. Entrambi, infatti, pubblicano video con lo stesso ragazzo. Beh, 3 indizi fanno un prova, no? Insomma, sembra che sia andato tutto per il meglio. E noi non possiamo fare altro che tirare un sospiro di sollievo.