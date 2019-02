C’è posta per te, episodio inaspettato per l’imprenditore che ha assunto Andrea: ecco cos’è successo

A C’è Posta per te è andata in onda la storia di due ragazzi in difficoltà economiche. Ragazzi che sono diventati genitori molto presto, quand’erano poco più che ragazzini. Mille complicazioni. Più volte hanno provato a prendere casa e a pagarsi l’affitto da soli, più volte hanno fallito e sono tornati a casa dei genitori. Così, raccontando la loro storia a Maria De Filippi, la conduttrice di Canale 5 ha chiamato Claudio Amendola per fare un regalo alla ragazza che è una sua fan. Ma il regalo non è solo quello. Ci sono dei giocattoli per i bambini, dei soldi, e soprattutto, quello che forse è il regalo più bello.

Un uomo di una certa età si presenta in studio e Claudio Amendola gli da la parola. E’ un imprenditore siciliano con un’azienda di vigilanza armata e non armata. A distanza di qualche giorno ha parlato ai microfoni di Fanpage.it, spiegando che attualmente Andrea è assunto con un contratto di 6 mesi (che presto diventerà indeterminato, ndr). La sua mansione è quella di custode non armato in una fabbrica. Lavora per l’azienda Mondialpol. La sua vita è cambiata da C’è Posta per te. Ha preso un’altra piega e non può che essere infinitamente grato alla trasmissione.

Per essere sempre aggiornato su C’è Posta per te ed altri programmi di Maria De Filippi –> clicca qui

C’è Posta per te: parla l’imprenditore che ha assunto Andrea

L’imprenditore intervenuto a C’è posta per te si chiama Carmelo, tipico nome siculo. Con il suo gesto, ha regalato un vero e proprio sogno al giovane Andrea. Avere un contratto di lavoro dopo, in Italia, di questi tempi, non è mica una sciocchezza. “Altro che reddito di cittadinanza, gli italiani chiedono soltanto di lavorare” ha spiegato l’imprenditore facendo valere quella che è la dignità del popolo italiano.

Cos’è successo dopo la puntata di C’è Posta per te

Andrea lavora tranquillamente per la Mondialpol. Ha finalmente raggiunto un obiettivo molto importante per la sua vita. Il signor Carmelo, invece, ha avuto un bel po’ da fare con delle richieste ‘particolari’. Beh, richieste di lavoro: gliene sono arrivate 1500, spiega, e sono tutte di padri di famiglia in difficoltà che hanno bisogno di lavorare.