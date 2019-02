Elisabetta Canalis, lo spacco vertiginoso: incidente inevitabile mentre cammina

Davvero mai banale i post pubblicata dalla bellissima ex velina, che non a caso è una autentica stella dei social network. Su Instagram, ad esempio, vanta un seguito superiore ai 2 milioni di seguaci e non è certamente un caso. Da diversi anni, infatti, è sulla cresta dell’onda, come si suol dire, oltre che molto spesso al centro di gossip e di voci indiscrete.

Recentemente ha condiviso un video in cui la si vede alle prese con un vestito largo, stupendo e con uno spacco particolarmente pronunciato. Spacco che, in maniera inevitabile, viene esaltato dal camminare. E, ovviamente, lei nel video è in movimento. Ovviamente l’effetto che ne viene fuori è che lo spacco si dilata ai massimi livelli esaltando le sue forme spettacolari. Non a caso, poi, il post in questione in poco tempo è diventato quasi virale su Instagram.

Elisabetta Canalis spacco da urlo

Il post è stato pubblicato direttamente dagli Stati Uniti e, nonostante sia avvenuto nella notte italiana, è diventato molto presto famosissimo arrivando a sfiorare le 200mila visualizzazioni. Il vestito è da urlo, così come già di per sé lei risulta bellissima.

L’effetto, in virtù di tutto ciò, non poteva che essere questo, con la sua avvenenza che è stata esaltata. Ci hanno tenuto, poi, a sottolineare la cosa i suo follower, o fan, che dir si voglia, che hanno subito riempito il post, oltre che di “like”, anche di commenti con cui la esaltano.

