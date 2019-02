Alessia Marcuzzi, il costume risulta troppo stretto: gli occhi vanno proprio lì.

E’ una delle show girl più apprezzate in Italia. In tal senso, un contributo importante lo ha dato certamente la sua simpatia e la sua capacità di “bucare lo schermo”, come si suol dire, ma è innegabile che tanta fama e tanto successo si spieghino anche guardando alla sua straordinaria bellezza. Non è più una ragazzino, eppure il suo corpo continua a rasentare i limiti della perfezione. Proprio nelle ultime ore, a tal proposito, ha condiviso una foto che la ritrae in costume.

In realtà è una sorta di collage: stessa foto, ma da una parte è in versione “Black & White” e dall’altra è, invece, naturale, senza alcun filtro o effetto. Ebbene, ovviamente i fan non possono restare indifferenti. Il costume, inoltre, come se questo non fosse già sufficiente, risulta troppo stretto.

Alessia Marcuzzi, il costume manda i fan in delirio

Di seguito lo scatto in questione da lei condiviso sul suo profilo Instagram.

Si tratta di un periodo ricco di impegni per lei visto che è iniziata l’Isola dei Famosi 2019, ma questo non impedisce alla Marcuzzi di tenere stretti i rapporti con i suoi 4 milioni di seguaci. Che, ovviamente, dinanzi a post come questo non possono assolutamente fare altro che restare a bocca aperta. A proposito dell’Isola, invece, tiene ancora banco e fa discutere la questione di John Vitale.