Anna Tatangelo, Sanremo 2019: il bel gesto di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo torna sul palco del Festival di Sanremo e lo fa dando voce al nuovo amore con Gigi D’Alessio che fa un bel gesto per lei.

Da mesi oramai è tornato l’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Dopo un periodo di separazione pare che adesso il rapporto tra la cantante di Sora e Gigi abbia ottenuto nuova linfa vitale. Gigi in questo periodo ha mostrato tutto il suo amore per Anna attraverso un gesto davvero significativo. Il cantante napoletano ha infatti annullato tutti i suoi impegni, alcuni anche importanti, per trascorrere del tempo insieme alla sua amata. La Tatangelo lo ha ripagato con la canzone che sarà in gara a Sanremo 2019, intitolata Le nostre anime di notte. Il testo è molto profondo e si lega proprio al rapporto passato con il suo amato Gigi. Anna a Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso: “Nel brano due persone che hanno condiviso parte della loro vita si ritrovano l’una davanti all’altra, senza più voglia di giudicarsi. Guardandosi negli occhi, capiscono che non è tutto finito”.

La ‘nuova’ storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

La canzone in gara al Festival parla di un momento buio di una relazione d’amore. Quel momento fortunatamente per Gigi e Anna è superato, come ha ammesso la stessa cantante a Chi: “Sono in una fase successiva rispetto alla canzone, oggi io e Gigi siamo due persone diverse e consapevoli. È come se ci fossimo conosciuti e riconosciuti per la seconda volta”. Un amore che si è dato una seconda possibilità dunque e che all’inizio ha trovato non poche difficoltà: “Ci vuole buona volontà per capire se c’è qualcosa di bello da salvare nel rapporto. I buoni presupposti ci devono essere sempre. Sono cambiata io, è cambiato lui. C’è stata una mediazione per ricominciare e anche un cambio di prospettiva. Ho passato 32 anni a pensare al domani senza godere il momento. Oggi prendo la vita come viene”.