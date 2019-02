Arisa, Sanremo 2019: Testo Mi Sento Bene

Manca davvero pochissimo alla 69esima edizione del Festival di Sanremo e tutti gli italiani ormai non aspettano altro che la fatidica data d’inizio, ovvero il 5 febbraio. Sanremo 2019 sarà condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La lista ufficiale dei cantanti in gara è stata annunciata da tempo. Poco fa però la rivista Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato, come di consueto, i testi dei 24 brani in gara. Non ci resta dunque che andarli a leggere e scoprirli insieme.

Testo Mi Sento Bene, Arisa Sanremo 2019

Tutto pronto dunque per Sanremo 2019. Dopo aver scoperto i nomi dei conduttori prima, dei cantanti in gara durante e degli ospiti poi, non ci resta che scoprire quali sono i testi delle 24 canzoni che si aggiudicheranno l’ambita statuetta del leone d’oro. Ecco a voi il testo del brano di Arisa, la famosissima cantante pop italiana che ha calcato più volte il palco dell’Ariston:

Credere all’eternità è difficile

Basta non pensarci più e vivere

E chiedersi che senso ha? È inutile

Se un giorno tutto questo finirà

Ritrovare un senso a questo assurdo controsenso

È solamente la più stupida follia

Se non ci penso più mi sento bene

Guardo una serie alla tv e mi sento bene

Leggo un giornale, mi sdraio al mare

E prendo la mia vita come viene

Se non ci penso più mi sento bene

Cosa ne sarà

Dei tanti giuramenti degli amanti

Di tutti i miei rimpianti

Dell’amore e della crudeltà?

Cosa ne sarà

Dei sogni nei cassetti, poveretti

Dei grandi amori persi

Quando questo tempo finirà?

Se non ci penso più mi sento bene

Mi sveglio presto il lunedì e mi sento bene

Le strade piene quando è Natale

Magari non è niente di speciale

Ma tutto questo mi fa stare bene

Se non ci penso più mi sento bene

Se sto al telefono con te mi sento bene

I baci in corsa, le calze a rete

Gli inviti a cena per fare l’amore

Sentirmi bella mi fa stare bene

Cosa ne sarà

Dei pomeriggi al fiume da bambina

Degli occhi di mia madre

Quando questo tempo finirà?

Se non ci penso più mi sento bene

Se faccio quello che mi va mi sento bene

Balliamo un tango sotto la neve

Non penso a niente e tutto mi appartiene

E più non penso e più mi sento bene

E non pensare più a cosa dire

Sentirmi libera da me, come i bambini

Restare nudi, lasciarsi andare

E non aver paura di invecchiare

Accarezzare tutto e stare bene

Forse è tutto qui il mio vivere

Quasi elementare, semplice

Ridere non è difficile

Se cogli il buono di ogni giorno

Ed ami sempre fino in fondo

Adesso voglio vivere così

Chi è Arisa Sanremo 2019: origini, carriera e canzoni

Tutti la chiamano Arisa, ma il suo vero nome è Rosalba Pippa. Il nome d’arte Arisa infatti è l’acronimo dei nomi dei suoi familiari ovvero Antonio, Rosalba, Isabella, Sabrina e Assunta. Arisa nasce a Genova il 20 agosto del 1982, ma cresce a Pignola, un paesino in provincia di Potenza. La cantante sale alla ribalta nel 2008 quando vince il concorso SanremoLab che le darà la possibilità di salire sul palco della 59esima edizione del Festival di Sanremo partecipando alla gara nella categoria nuove proposte. Dunque nel 2009 Arisa partecipa nelle nuove proposte di Sanremo con il brano “Sincerità” e vince. L’anno seguente partecipa alla gara nella categoria Big con il brano Ma l’amore no. Due anni dopo ancora presenta uno dei capolavori della musica italiana contemporanea sempre a Sanremo intitolato “La notte”, classificandosi al secondo posto. Il 2014 poi è l’anno della vittoria del Festival di Sanremo con il brano “Controvento” che riscuoterà un grande successo radiofonico. I più attenti ricorderanno che Arisa non ha partecipato al Festival di Sanremo solo in qualità di concorrente. Nel 2015 infatti Rosalba sale sul palco dell’Ariston nei panni di valletta insieme a Emma Marrone e Carlo Conti. Arisa ha anche partecipato al fortunato talent show X-Factor in veste di giudice nel 2011-2012 e 2016.