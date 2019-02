Belen Rodriguez l’ha fatto ancora: torna l’ipotesi ‘nuovo flirt’

Belen Rodriguez è andata via… di nuovo! Mentre ci torna in mente la canzone di Laura Pausini in cui ci raccontava dell’addio di ‘Marco’ che se n’è andato e non ritorna più, salutiamo in Direct su Instagram la bella showgirl argentina. E, poi, una domanda sorge spontanea: cosa sarà andata a fare di nuovo in Argentina?

E’ nata lì. Quella è la sua terra madre. Per cui, possiamo capire se ogni tanto le viene un po’ di malinconia e decide di partire. Tuttavia, siamo rimasti un po’ di stucco nel vedere che ci è tornata dopo nemmeno un mese. Già, perché Belen ha trascorso in Argentina le vacanze di capodanno con la sua biondissima e bellissima amica Milca Gili.

Belen Rodriguez va via ancora: cosa ci fa di nuovo in Argentina?

“Le ore che distano dal tornare insieme” scrive Milca nelle sue storie Instagram proprio ieri. Ce ne eravamo accorti, sì, ma non avevamo alcuna certezza. Poteva anche darsi che a partire fosse stata Milca, e invece no. Se proviamo invece a spulciare nel profilo Instagram di Belen Rodriguez vediamo alcune foto di paparazzi argentini che l’hanno beccata in spiaggia con la sua amica. E poi, una grande scritta: “Me fui”. Per cui, ci viene da pensare che sia andata lì in Argentina per occuparsi del suo marchio d’abbigliamento.

Tra le storie Instagram di Belen Rodriguez, per il momento, ci sono un po’ di video in cui è in giro per la città. E una scritta che sicuramente salta agli occhi: “Te amo Buenos Aires”. Insomma, Belen è profondamente innamorata della sua città e della sua terra. Eppure, ci sembra strano che sia tornata di nuovo lì dopo così poco tempo. Chissà, oltre a quella scritta Me Fui, potrebbe esserci altro. Qualcosa che riguarda i sentimenti. Chissà, magari qualche legame particolare con una persona del posto. E, in questo caso, non possiamo non ricordare gli ultimi gossip che la vedono in un flirt con Ezequiel Lavezzi. Ecco, uno dei motivi potrebbe essere quello. Chissà, staremo a vedere…