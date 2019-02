Belen Rodriguez da bambina: c’è un particolare che è rimasto uguale

Belen Rodriguez da bambina: c’è un particolare che è rimasto identico

È una delle attuali showgirl più amate dal pubblico italiano. Giunta nella nostra penisola per motivi familiari, Belen Rodriguez è riuscita a conquistare tutti. Complici di tale successo le forme statuarie, l’innata simpatia. Ed ovviamente una smisurata bellezza. Attualmente, infatti, la Rodriguez è considerata una delle donne più belle dello spettacolo italiano. Ogni anno matura, cambia. Ma, soprattutto, diventa sempre più bella. Eppure, vi siete mai chiesti com’era da bambina? Ebbene. Possiamo darvi una risposta dettagliata sul suo cambiamento. Anche se vi anticipiamo che nonostante questo, com’è giusto che sia, ci sono dei dettagli che sono rimasti sempre gli stessi.

Nel corso degli anni, ovviamente, si matura. E si cambia. Per Belen Rodriguez, invece, non è così. Durante tutti questi anni, la showgirl è rimasta sempre uguale. Lo possiamo dedurre da una foto in cui lei è davvero giovane. Non che adesso abbia un’età molto avanzata, sia chiaro. Solamente che in Italia è giunta quando era davvero una ragazzina. Adesso, invece, è una donna. Eppure, però, è rimasta identica. Da come è possibile vedere dalla foto riproposta in alto, infatti, i lineamenti del viso sono perfettamente uguali a quello di una volta. E vogliamo parlare del sorriso? Beh, quello è sempre uguale. E soprattutto sempre smagliante. Ma non solo. Perché ad arricchire il dolce viso, rendendolo unico c’è un altro piccolo dettaglio. È davvero impercettibile, è vero. Ma anche questo è rimasto identico. Ci riferiamo, infatti, ad un piccolo neo che la showgirl ha sul lato destro delle labbra. Un segno distintivo, insomma. Ma che esprime tutta l’unicità della nostra showgirl.