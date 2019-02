Giulia e Silvia Provvedi, camicie aperte: spunta un dettaglio del tutto ignoto.

La loro partecipazione, in coppia, all’ultima edizione, in ordine di tempo, del programma di successo “Grande Fratello VIP” ha fatto crescere in maniera esponenziale la loro fama. Si tratta del due canoro che va sotto il nome di “Le Donatella”. Sono le due sorelle Provvedi che, aiutate ed agevolate anche dalla loro straordinaria bellezza e dalla loro capacità di saper provocare.

Sabato 9 febbraio saranno protagoniste di un DJ Set ed hanno pubblicizzato l’evento con una bellissima locandina, a sua volta poi pubblicata dal duo sul profilo Instagram. Fin qui, niente di strano. Il “problema, se così si può definire, è l’immagine raffigurata sulla locandina in questione. Si vedono, infatti, le due sorelle Provvedi con la camicetta completamente sbottonata, mettendo in risalto diversi dettagli del loro corpo che inevitabilmente erano ignoti ai più.

Giulia e Silvia Provvedi, camicie sbottonate

Dalla foto emerge chiaramente, oltre alla loro straordinaria bellezza, il tatuaggio di Silvia collocato proprio nella zona del suo corpo che solitamente è più coperta e che invece si manifesta quando ci si sbottona la camicia. Insomma, si tratta di immagini che in maniera inevitabile colpiscono i fan, soprattutto gli uomini. Non è, d’altronde, la prima volta che la bella Silvia si mostra quasi come la madre l’ha fatta.