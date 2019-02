Giulia Salemi e Fariba, c’è tensione? L’appello della mamma emoziona tutti.

Ha fatto molto discutere l’eliminazione di Giulia dall’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”, avvenuta a causa di un colloquio con la madre in lingua iraniana nel quale la donna le avrebbe svelato particolari del mondo esterno alla casa. Cosa, da regolamento, non consentita. Da allora pare essersi alzato una sorta di mura tra di loro, o quanto meno si è creata una cortina di tensione. Tanti, infatti, sono stati i momenti di scontro e per molti i rapporti sono ridotti praticamente ai minimi termini.

Già in passato era arrivato un appello da parte di Fariba rivolto alla sua figlia ed ora pare esserne arrivato un altro. Stavolta, però, sempre tramite Instagram ma per via indiretta. Ha, infatti, condiviso una foto che la ritrae insieme alla madre con un messaggio che parla dei rapporti tra una madre ed una figlia e dell’importanza dello stare insieme.

Giulia Salemi e Fariba, l’appello della mamma alla figlia

“Stasera lontano da te… Si capisce quanto soli e irrequieti siamo senza i nostri cari. Quanto è bello esserci per loro. Sacrifichi la tua vita per felicità di tua madre, peccato che la mia non c’è più. Allora dai tutto il tuo amore a chi c’è ancora!”

Un messaggio rivolto a sua madre scomparsa ma, indirettamente, probabilmente si rivolge anche a sua figlia.