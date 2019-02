Jo Squillo, Isola dei Famosi: il gesto inaspettato davanti alle telecamere

Jo Squillo all’Isola dei Famosi. La cantautrice sorprende tutti e fa il bagno in mare senza costume.

Jo Squillo stupisce tutti all’Isola dei Famosi con un gesto inaspettato. La sua partecipazione al reality show per ora è più scoppiettante che mai. La cantautrice ha sorpreso i telespettatori e gli altri naufraghi oggi durante il daytime facendo un gesto inaspettato. Il gesto in questione è stato fare il bagno senza costume. O meglio, senza la parte superiore del costume. La naufraga non ha avuto alcun disagio o forma di imbarazzo nell’immergersi in mare in questa maniera così singolare. Così Jo si è mostrata in tutto il suo splendore ai suoi compagni di avventura e al favor di telecamera. Secondo quanto detto dalla stessa naufraga questo gesto ha un motivo ben preciso. Ovvero ricongiungere la cantautrice con la natura.

Jo Squillo toglie il costume davanti alle telecamere dell’Isola dei Famosi

“Mi sono sentita bene” ha dichiarato Jo Squillo durante il confessionale subito dopo il bagno a mare. La cantautrice togliendosi il pezzo di sopra del costume si è sentita libera ed in pace cos sé stessa e la natura che la circondava. Un gesto che infatti non ha turbato minimamente Jo. Stessa cosa non si può dire per i naufraghi che, nel vedere la cantautrice sguazzare in acqua senza la parte superiore del costume, hanno provato un po’ di imbarazzo. Imbarazzo ben visibile nelle loro facce riprese dalle telecamere durante il daytime.

Isola dei Famosi, i colpi di scena non finiscono mai: Paolo Brosio lascia l’isola e Youma abbandona la gara

Il bagno di Jo Squillo senza bikini superiore però non è stato l’unico colpo di scena di giornata. Paolo Brosio infatti ha lasciato l’Isola per un dolore causato da alcuni morsi di mosquitoes che si sono trasformati in edema. Il giornalista infatti è stato allontanato da un medico. Lascia definitivamente la gara invece Youma. La modella ha abbandonato il reality a causa di alcuni problemi familiari.