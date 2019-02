Livio Cori e Nino D’Angelo Sanremo 2019, Chi è Livio Cori e il testo della canzone di Sanremo 2019.

Sul palco del Festival di Sanremo 2019 saliranno Nino D’Angelo e Livio Cori, un’inedito duetto speciale che porta sul palco del Teatro Ariston un’ondata di calore partenopeo. Ma chi è Livio Cori, questo giovane ragazzo che si esibirà sul palco di Sanremo 2019 nella categoria Big?

Sanremo 2019, Livio Cori è Liberato?

Sono molte le curiosità inerenti questo personaggio e si comincia subito col capire se Livio Cori è o meno Liberato. Tutti forse si ricorderanno che alcuni mesi fa in radio passavano in continuazioni canzoni come Nove Maggio e Tu t’è scurdat’e Me. Ma chi era questo Liberato? Forse è proprio Livio Cori perchè se si guarda il profilo Instagram di Cori si vedono proprio delle immagini che ricordano il profilo di Liberato.

Livio Cori, chi è, biografia, carriera e canzoni

Lasciando a parte le illazioni e le ipotesi su Livio Cori / Liberato, la carriera di Livio Cori comincia da piccolissimo. Classe 1990 lui è una delle voci più interessanti della scena partenopea. Quando ha solo 14 anni scrive le sue prime rime e inizia a studiare canto. Nel 2015 arriva il suo primo singolo intitolato Tutta La Notte. Sentiamo poi il suo brano Surdat, anche nella serie tv Gomorra, nella terza stagione. Questo brano racchiude tutto ciò che di più emblematico c’è nella musica di Livio Cori.

Nino D’Angelo e Livio Cori partecipano al Festival di Sanremo 2019 con il brano Un’Altra Luce, una sorta di dialogo tra le due facce della città di Napoli che si confrontano sotto il profilo della musica. A Febbraio Livio Cori farà uscire il suo nuovo album MonteCalvario.

Testo Un’Altra Luce, Livio Cori e Nino D’Angelo

Je te veco accussì

Luce nel tuo sorriso

Anche quando c’è il vento contro

Quando il buio si fa profondo

Je te veco accussì

E sembra che il paradiso

Si nasconda anche in questo mondo

Dove un giorno dura un secondo

Curre ‘ngopp a nu filo senza mai cade’

Si ‘a rint tien a guerra nun o faje vedè

Pare ca l’abitudine nun fa pe te

Quando dici sti cose tu assumiglie a me

Tu assumiglie a me

Tu assomigli a me

Tu assomigli a me

Mai nessuno ha mai capito come

Scaldarmi quanto il sole

Ma tu sicuro sai illuminarmi dove

L’ombra raffredda il cuore

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)

Famme vedè (famme vedé) addo arriva sta luce famme vedè

Famme vedè

Te posso da ogni luce ca nun tieni

Na luna ngopp o mare ca t’accumpagna a sera

Te posso da cient’ uocchie che t’appicciano ‘a vita

Quanno nun ce crire

Quanno nun ce crire

Je te veco accussì

Quella faccia pulita

Si è sporcata coi graffi del tempo che fugge

Che colpisce ma non ci distrugge

Je te veco accussì

Mentre passa una vita

E io non me ne accorgo perché mi ha distratto

Quell’idea di non essere adatto

‘E vote na parola ca nun vuo sentì

È a chiave e na raggione ca nun saie capì

E vote na parola te po fa vedè

O bello ca nun vide ma sta attuorno a te

Attorno a te

Attorno a te

Mai nisciuno (mai nessuno) te po arrubà nu suonno

Si tu nun ‘o raccunte

Stai sicuro (stai sicuro)

Ca si rispiette l’onne o’ mare nun t’affonna

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè

Te posso da ogni luce ca nun tieni (ca nun tieni)

Na luna ngopp o mare ca t’accumpagna a sera

Pe te fa ascì a stu scur ca te ten prigiuniero

Te posso da cient’ uocchie che t’appicciano ‘a vita

Ma sarà sempe scuro si nun ce crire si nun ce crire

Si nun ce crire