Un destino crudele, sì. Ma dietro il quale si nasconde la scelleratezza di alcuni loschi individui che hanno aperto il fuoco in pieno centro senza per nulla preoccuparsi dei passanti. Al momento, gli investigatori stanno proseguendo con le indagini per scoprire da dove è partito il proiettile che ha colpito Manuel nella notte fra sabato e domenica davanti a un pub del quartiere Axa di Roma. Manuel è stato gravemente ferito per errore. E’ stato già posto in stato di fermo un uomo, che però non ha ancora ammesso di essere stato presente quella notte nello stesso luogo in cui Manuel ha ricevuto il colpo. Insomma, le forze dell’ordine stanno svolgendo il proprio lavoro e per ora non sono ancora arrivate alla verità. Alla famiglia non resta che confidare in loro per avere giustizia.