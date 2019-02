Sanremo 2019, Motta chi è e testo Dov’è L’Italia la canzone in gara al Festival di Claudio Baglioni.

Classe 1986, Motta, cantautore polistrumentista è grande compositore di colonne sonore oltre che un artista poliedrico e ricco di sorprese. Quest’anno approda a Sanremo 2019 con il brano Dov’è L’Italia. Cerchiamo quindi di conoscere meglio Motta, chi è, la sua fidanzata chi è e il testo della canzone Dov’è L’Italia.

Testo Dov’è L’Italia, Motta Sanremo 2019

Perché nascosto sono stato quasi sempre

Tra chi vince e chi perde

A carte scoperte

Mentre qualcuno mi guarda

E qualcun altro mi consuma

Per ogni vita immaginata

C’è la mia vita che sfuma

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto

In un pensiero lontano

Ma nello stesso momento

Tu su un tappeto volante

Tra chi vince e chi perde

E chi non se la sente

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso anch’io

Come quella volta a due passi dal mare

Fra chi pregava la luna

E sognava di ripartire

L’abbiamo vista arrivare

Con l’aria stravolta di chi non ricorda cos’era l’amore

E non sa dove andare

Da quella volta nessuno l’ha più vista

Da quella volta nessuno l’ha più vista

E in un momento penso a te che mi stai accanto

In quella notte d’estate

Che mi hai insegnato a ballare

E mi immagino lei

Fra le stelle ed il sole

Sul tappeto volante

Tra chi vince e chi perde

E chi non se la sente

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso anch’io

Mi sono perso anch’io

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Chi è Motta, il concorrente in gara a Sanremo 2019

Nato a Pisa da genitori di Livorno, ma Romano d’adozione Motta è attualmente fidanzato con Carolina Crescentini. Suona già da piccolo, ma nel 2016 fa il suo esordio come solista con l’album La fine dei Vent’anni. Il 6 aprile 2018 esce Vivere o Morire il secondo album di Motta. Il primo singolo, la Nostra Ultima Canzone si posiziona subito al primo posto della Viral 50 Italia di Spotify. Motta ha anche conquistato la targa Tenco per il miglior disco in assoluto. Sempre alla fine del 2018 Motta si rende protagonista di bene 4 live che diventano sold out e a questo festival di Sanremo 2019 presenta il brano Dov’è L’Italia, una canzone che è una riflessione molto intima nata dal desiderio profondo di raccontare quello che sta vivendo il suo paese in questo momento di disorientamento.

