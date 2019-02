Nina Moric, attacco vergognoso su Instagram: la sua risposta è da applausi.

Il mondo dei social senza ombra di dubbio ha contribuito ad accorciare le distanze tra i personaggi famosi e la cosiddetta gente comune ma, dall’altra parte, ha anche esposto i VIP alle follie di pochi esagitati. Da questo punto di vista, la gestione della comunicazione da parte loro diventa fondamentale. Ne ha avuto l’ennesima prova la ex moglie di Fabrizio Corona, che su Instagram ha ricevuto dei messaggi davvero vergognosi.

Un attacco che, solo a leggerlo da estranei ai fatti, fa venire la pelle d’oca. Queste le parole indirizzate da questo utente che resta anonima nei confronti della modella: “Con tutto lo smog di Milano che respiri, un bel cancro per andare all’altro mondo non ti viene? Muori, strega”. Insomma, parole che rendono superfluo qualsiasi tipo di commento e che qualificano la persona resasi protagonista di simili frasi.

Nina Moric e l’attacco vergognoso, la risposta è da applausi

La bellissima modella, invece di cadere nel tranello e di ripagare questo utente con la stessa moneta, ha avuto un atteggiamento davvero da elogiare. Eloquente la sua risposta: “Ti amo anche io”. Con tanto di “My heart will go on” di Celine Dion come sottofondo. A qualcuno non deve essere andata a genio la posa da capogiro che di recente ha assunto in una foto condivisa su Instagram.