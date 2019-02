Sanremo 2019, Rocco Papaleo è il conduttore del Dopo Festival, ma quest’anno si è tolto un sassolino dalle scarpe e ha attaccato Belen Rodriguez.

Rocco Papaleo è il conduttore del Dopo Festival 2019. Il conduttore non è nuovo al palco del Teatro Ariston, aveva già partecipato in prima persona nel 2012 e all’epoca, accanto a lui sul palco c’era anche la showgirl argentina Belen Rodriguez. Su di lei però il conduttore del Dopo Festival di Sanremo 2019, non spende buone parole.

Rocco Papaleo attacca Belen Rodriguez a Sanremo 2019

Rocco Papaleo quest’anno a Sanremo 2019 si occuperà della conduzione del Dopo Festival, ma durante la conferenza si è lasciato andare ad una confessione. Pare infatti che quando Rocco Papaleo era sul palco dell’Ariston come conduttore con Belen Rodirguez, Elisabetta Canalis e Gianni Morandi, le cose non siano andate bene con le due vallette. A detta di Rocco Papaleo, infatti, Belen Rodriguez non avrebbe mai rivolto la parola all’attore se non sul palco: “Non ho memoria che Belen mi abbia parlato mentre eravamo nei camerini o fuori dal palco. Sul palco di Sanremo mi parlava perché c’era nel copione. Non so se posso dirlo, ma è così!”. Una frecciatina a Belen Rodriguez non da poco, ma che resta da capire se sia un gioco tra i due e quindi ricca di ironia e divertimento, o se invece era un reale appunto nei riguardi della showgirl. Vedremo se Belen Rodriguez risponderà a questo attacco oppure no.

Rocco Papaleo Dopo Festival Sanremo 2019: il consiglio, divertitevi

“Mi piace essere qui, mi piacciono le conferenze stampa – dichiara Rocco Papaleo – indipendentemente da tutto però cerchiamo di divertirci. Senza venire meno ai contenuti certo, ma cercate di sorridere e divertirvi, godere dello spettacolo”.