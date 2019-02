Il primo super ospite di Sanremo 2019 è Andrea Bocelli. Il tenore ha cantato insieme a Claudio Baglioni la canzone Il Mare Calmo della Sera, ma dopo è stato il turno di Fall on Me, la canzone che Bocelli sta portando in giro live con il figlio Matteo. Sul palco dell’Ariston scatta così un passaggio di testimone. Andrea si leva il chiodo di pelle che indossa e dichiara: “Mi ha portato fortuna, ora spero che possa portarla a mio figlio Matteo che ha una lunga strada davanti. Gli auguro buona fortuna e che viva sempre con onestà e spirito di sacrificio come spero di avergli insegnato”.

Testo Fall On Me Bocelli

I thought sooner or later

The lights up above

Will come down in circles and guide me to love

But I don’t know what’s right for me

I cannot see straight

I’ve been here too long and I don’t want to wait for it

Fly like a cannonball, straight to my soul

Tear me to pieces

And make me feel whole

I’m willing to fight for it and carry this weight

But with every step

I keep questioning what it’s true

Fall on me

With open arms

Fall on me

From where you are

Fall on me

With all your light

With all your light

With all your light

Presto una luce ti illuminerà

Seguila sempre, guidarti saprà

Tu non arrenderti, attento a non perderti

E il tuo passato avrà senso per te

Vorrei che credessi in te stesso, ma sì

In ogni passo che muoverai qui

È un viaggio infinito

Sorriderò se

Nel tempo che fugge mi porti con te

Fall on me

Ascoltami

Fall on me

Abbracciami

Fall on me

Finché vorrai

Finché vorrai

Finché vorrai

Finché vorrai

I close my eyes

And I’m seeing you everywhere

I step outside

It’s like I’m breathing you in the air

I can feel you’re there

Fall on me

Ascoltami

Fall on me

Abbracciami

Fall on me

With all your light

With all your light

With all your light