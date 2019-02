Sanremo 2019, la prima piccola ‘gaffe’ di Virginia Raffaele e la reazione di Bisio

Sanremo 2019, arriva la prima piccolissima gaffe per Virginia Raffaele. Era con Baglioni e Bisio sul palco, stava spiegando le varie modalità di televoto e, beh, sicuramente l’emozione, ad un certo punto le parole si sono accavallate. Una sopra l’altra, una di fianco all’altra, tutt’e due attaccate: doveva uscire solo ‘telefono fisso’, e invece è uscito insieme anche ‘televoto’.

Così, per aiutarla, Claudio Bisio le va incontro e la abbraccia. Un momento di imbarazzo rotto dall’attore che era alla sinistra di Claudio Baglioni e, scavalcandolo, accoglie tra le sue braccia Virginia Raffaele.

Sanremo 2019: piccolissima gaffe di Virginia Raffaele, imbarazzo sul palco

L’emozione è tantissima. Davvero. Tutti e tre i presentatori si fermano un attimo prima di iniziare a parlare ad inizio serata. Poi, è Baglioni a prendere parola: “Sono onorato di presentarvi i miei copiloti per questa edizione di Sanremo”. Dopo quella piccolissima gaffe da parte di Virginia Raffaele, si parte con le canzoni. Per primo c’è Francesco Renga, poi seguono Livio Cori e Nino D’Angelo. Due pezzi forti ed intensi, che aprono la serata con un bel po’ di emozioni.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della straordinaria comica ed imitatrice Virginia Raffaele e, più in generale, a proposito del festival di Sanremo 2019, allora CLICCA QUI!

Virginia Raffaele indossa un abito molto sobrio bianco e nero. Stupendo. Sobrio ed anche elegante, da prima serata. Da prima serata di Sanremo 2019. Non poteva essere altrimenti, insomma. Visibilmente emozionata, dopo quel piccolissimo incidente con le parole, Virginia Raffaele è andata in scioltezza ed ha rotto finalmente il ghiaccio. Non immaginavamo potesse essere diversa la sua performance questa sera. Il pubblico si aspetta molto da lei. E’ stata scelta non a caso per presentare il Festival di Sanremo. Negli ultimi anni si è fatta strada, ha fatto tanta gavetta ed ha sgomitato tanto per emergere. E’ arrivata adesso, finalmente, al palco più ambito del panorama televisivo italiano.