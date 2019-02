Prima Serata Sanremo 2019, scaletta e ordine di uscita dei cantanti in gara al 69esimo festival della canzone di Claudio Baglioni.

Finalmente è stata resa nota la scaletta con l’ordine di uscita ufficiale (almeno così sembra) dei 24 big in gara a Sanremo 2019. La prima serata del Festival della Canzone Italiana di Claudio Baglioni vedrà esibirsi tutti e 24 i big e, alla fine, la pubblicazione di una classifica parziale con chi sono i preferiti dopo il primo ascolto delle canzoni.

Qui trovi tutte le anticipazioni per Sanremo 2019

Ordine uscita e scaletta prima serata Sanremo 2019

Ecco la scaletta ufficiale

Francesco Renga – “Aspetto che torni” Nino D’Angelo e Livio Cori – “Un’altra luce” Nek – “Mi farò trovare pronto” Zen Circus – “L’amore è una dittatura” Il Volo – “Musica che resta” Loredana Berté – “Cosa ti aspetti da me” Daniele Silvestri – “Argento vivo” Federica Carta e Shade – “Senza farlo apposta” Ultimo – “I tuoi particolari” Paola Turci – “L’ultimo ostacolo” Motta – “Dov’è l’Italia” Boomdabash – “Per un milione” Patty Pravo e Briga – “Un po’ come la vita” Simone Cristicchi – “Abbi cura di me” Achille Lauro – “Rolls Royce” Arisa – “Mi sento bene” Negrita – “I ragazzi stanno bene” Ghemon – “Rose viola” Einar – “Parole nuove” Ex-Otago – “Solo una canzone” Anna Tatangelo – “Le nostre anime di notte” Irama – “La ragazza con il cuore di latta” Enrico Nigiotti – “Nonno Hollywood” Mahmood – “Soldi”

Per quanto riguarda invece gli ospiti della prima serata di Sanremo 2019 sappiamo che ci saranno Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Giorgia, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino. Pare che Andrea Bocelli sarà il primo ad esibirsi seguito da Favino, Giorgia e Claudio Santamaria. Non ci saranno eliminazioni anche se scopriremo una classifica parziale dei 24 big in gara e capiremo quali sono le preferenze del pubblico e della giuria per questo Sanremo 2109. Che vinca il migliore allora e noi di SoloGossip vi terremo informati su tutto.