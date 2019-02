Sanremo 2019, prima serata: anticipazioni di oggi 5 febbraio, scaletta e ospiti in programma.

Va in onda questa sera la Prima Puntata di Sanremo 2019. La scaletta di oggi 5 febbraio 2019 ancora non è stata resa nota, ma nelle prossime ore, non appena sapremo qualcosa di più, vi informeremo. La prima serata di Sanremo 2019 condotta da Claudio Bisio, Claudio Baglioni e Virginia Raffaele si preannuncia piena di colpi di scena e sappiamo già qualche anticipazione inerente gli ospiti, le canzoni e l’annuncio della classifica parziale che verrà resa nota questa sera!

Se stai cercando tutti i testi delle canzoni in gara a Sanremo 2019 li trovi qui:

Sanremo 2019, ospiti: anticipazioni prima serata

Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2019, ha dichiarato che, questa sera, probabilmente la prima serata della kermesse comincerà con un momento di intrattenimento ad opera di Claudio Baglioni con Andrea Bocelli. Il tenore, insieme al figlio, calcherà il palco del Teatro Ariston immaginiamo due volte: una per un inizio spettacolare e l’altra per omaggiare il bel canto italiano con una performance insieme al figlio. Altri ospiti sul palco di Sanremo 2019 per la prima serata sono Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino e Giorgia. La cantante forse si esibirà anche lei con Claudio Baglioni.

Scaletta Prima Serata Sanremo 2019, 5 febbraio

La scaletta ufficiale della prima serata di Sanremo 2019 ancora non è stata resa nota, ma sappiamo che si esibiranno tutti i cantanti in gara che, per la prima volta, canteranno il loro brano in gara in una lunga cavalcata verso al vittoria e la serata finale.