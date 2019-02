Testo Nonno Hollywood Enrico Nigiotti, una delle canzoni più amate di questo Sanremo 2019.

Enrico Nigiotti è uno dei 24 big in gara a Sanremo 2019: il testo della sua canzone, Nonno Hollywood è uno dei più apprezzati e in molti vociferano anche di una possibile vittoria di Nigiotti in questo Festival di Sanremo 2019. Solo il tempo ci dirà la verità, intanto ecco il testo di Nonno Hollywood il brano che gareggia in questa edizione del Festival di Claudio Baglioni.

Certe cose fanno male

Mica le puoi trattenere

Non c’è modo di cambiare quello che non ti va bene

Dicono che con il tempo tutto quanto passa… ma quand’è che passa!?

Perché non mi passa…

E ricordo proprio adesso ogni volta che ridevi,

Ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che agli incroci ti suonava il clacson…

Nonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pile

Centri commerciali al posto del cortile

Una generazione con nuovi discorsi

Si parla più l’inglese che i dialetti nostri

Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare

Mi manca la Livorno che sai raccontare

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormirò

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non lo so

Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino

Quante donne abbiam guardato abbassando il finestrino

La ricchezza sta nel semplice… semplice…

Nel semplice sorridere in un giorno che non vale niente

Sembra un po’ il secondo tempo

Di una finale da scordare

Come un taxi alla stazione che non riesci a prenotare

Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci… ma prende noi

Nonno sogno sempre prima di dormire

Cerco di trovare un modo per capire

Corriamo tra i sorrisi dei colletti «giusti»

Ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostri

La vita adesso è un ponte che ci può crollare

La vita è un nuovo idolo da scaricare

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormirò

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… Non lo so

E quindi…

Mi tengo stretto addosso i tuoi consigli

Perché lo sai che qua non è mai facile

Per chi fa muso contro, ancora

E quindi

Per ogni volta che vorrò sentirti

Chiuderò gli occhi su questa realtà

Nonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pile

Una generazione che non so sentire

Ma in fondo siamo storie con mille dettagli

Fragili e bellissimi tra i nostri sbagli

Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare

Mi manca la Livorno che sai raccontare

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormirò

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormirò

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non lo so